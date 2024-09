Nekimennek a nagy játékstúdióknak az európai fogyasztóvédők

Az Európai Unió fogyasztóvédelmi szervezete nagyszabású hadjáratot indított az Epic Games, az Electronic Arts, a Roblox és további négy másik cég ellen azzal a váddal, hogy félrevezető módszerekkel veszik rá játékosaikat a pénzköltésre. Mindez a már egyébként is felfokozott hangulatban, mikor egyre több szülő vádolja meg a videójáték-fejlesztőket azzal, hogy szándékosan teszik addiktívvá szoftvereiket, ami főleg a kiskorúak számára veszélyes.

Az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet (BEUC) és 22 tagja Európa-szerte, köztük Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban is panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz és a Fogyasztói Hatóságok Európai Hálózatához. A BEUC tagjai számos olyan konkrét esetet felsorolnak a kérvényben, amely alátámasztja a pénzköltésre buzdító tervezői gyakorlatokat. A szervezet képviselője szerint a játékbeli virtuális valuták rendszerével a fejlesztők szándékosan csapják be a fogyasztókat, és kihasználják a gyerekek sebezhetőségét.

A panaszban célkeresztbe kerül még a Microsoft által felvásárolt Activision Blizzard, a Mojan Studios, a Supercell és a kínai Tencent mellett a francia Ubisoft.

Az egyesület aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a fogyasztók, különösen a gyerekek, nem tudják mérlegelni a digitális termékek valós költségeit, ami túlköltekezéshez vezet, továbbá a fogyasztók gyakran megtagadják jogaikat, amikor prémium játékvalutákat használnak.

A játékstúdiókat tömörítő Video Games Europe lobbicsoport szerint a játékon belüli pénznemek vásárlása egy régóta bevált gyakorlat, melynek működésével a játékosok tisztában vannak, továbbá a PEGI magatartási kódex előírásai is megkövetelik a fejlesztőktől, hogy a valós költségekről világos és egyértelmű tájékoztatást adjanak játékon belül a digitális javak vásárlásakor.