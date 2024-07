Öt év alatt szépen kikupálódtak a hajlítható kijelzős mobilok

Ahogy az az előzetesen kiszivárgott információk alapján már eleve sejthető volt, idén sem fért bele semmilyen forradalminak tekinthető újdonság a Samsung Galaxy Z Fold és Flip sorozatú, hajlítható kijelzős okostelefonok vadonatúj kiadásaiba - ez persze nem feltétlenül a dél-koreai gyártó ötlettelenségét tükrözi, sokkal inkább azt, hogy az először 2019-ben piacra került foldable mobilok mostanra szinte minden gyermekbetegségüket kinőtték, a gyártók ezért az apró részletek csiszolgatására helyezik a hangsúlyt a kötelező éves modellfrissítéseknél.

A technológia kiforrottságával párhuzamosan megerősödött a hajlítható mobilok piaca is, ahol az évek során több új szereplő is megjelent, veszélybe sodorva a kategóriateremtőnek tekintett Samsung pozícióit. A koreaiak tavaly ugyan a Canalys szerint a piac 63%-át adták, intő jel azonban, hogy ez a piaci részarány tavalyelőtt még 81%-on állt, idén, az első negyedévben pedig az ős-rivális Huawei több hajlítható kijelzős mobilt szállított le, mint a Samsung, ráadásul úgy, hogy előbbi szinte csak a kínai eladásokban bízhat.

Erre a helyzetre érkezett válaszul a tegnapi, Párizsban tartott Galaxy Unpacked eseményen a Galaxy Z Fold6 és Z Flip6, melyek szokás szerint a könyvborító-szerűen összecsukható és kagylómobil formátumot viszik tovább.

Az új hajlítható kijelzős Samsung mobilok leginkább ellenállóbbak (a készülékek a korábbi IPX8 helyett már az IP48 szabványnak felelnek meg, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 1 mm-nél nagyobb tárgyak nem kerülhetnek be a burkolat alá) könnyebbek és vékonyabbak lettek elődeiknél, emellett néhány kisebb, szemmel látható és nem látható fejlesztés is bekerült egyik-másik modellbe.

Hello, itt az idei SYSADMINDAY! Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal. Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal.

Hello, itt az idei SYSADMINDAY! Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal.

Ilyen, szemmel látható változás a Z Fold6 esetében a külső kijelző, mely a korábbi, sokak által kritizált keskenyebb panel helyett egy jóval szélesebb megjelenítő lett, ezzel a mobil összehajtott állapotban sokkal inkább emlékeztet már egy hagyományos formátumú okostelefonra. Ezzel a külső kijelző képátlója is megnőtt, 6,2 hüvelykről 6,3 hüvelykre, eközben azonban a belső panel mérete maradt ugyanúgy 7,6 hüvelyk.

A mérnököknek ezzel párhuzamosan sikerült a Z Fold6 vastagságából jócskán lefaragni, így az előző évben bemutatott típus 13,4 milliméteres összehajtott méretét 12,1 milliméterre redukálták, miközben a tömeg is kedvezően változott, az újdonság 239 grammot nyom szemben a tavalyi modell 253 grammjával.

A Z Flip6 kagylómobil esetében elmaradt a fogyókúra, cserébe viszont nagyobb kapacitású. 4000 mAh-s akkumulátorral látták el az idei modellt, melynek a hűtőrendszerét is átalakították, illetve megkapta a készülék a Fold6 50 megapixeles elsődleges kameraszenzorát (az ultraszéles látószögű egység változatlanul maradt 12 megapixeles), emellett 8-ról 12 GB-ra nőtt a rendszermemória.

A ráncfelvarrás részeként mindkét most bemutatott hajlítható kijelzős újdonság megkapta az S24-szériában is megtalálható Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 rendszerprocesszort, illetve mindkét újdonság gyárilag Android 14-gyel (OneUI 6.1.1 felülettel) érkezik - a Samsung a megjelenéstől számítva hétéves szoftverfrissítési ciklust ígér ezekre a mobilokra is, akárcsak az összes újabb csúcskészülékére.

Mivel idén továbbra is az AI az egyik legerősebb buzzword a mobilpiacon (is), ezért a nyári Galaxy Unpacked eseményen is elmaradhatatlan volt a mesterséges intelligenciához köthető funkciók bemutatása, még akkor is, ha egyszer ezt a puskaport tulajdonképpen már ellőtték a koreaiak.

Az újdonságok mindenesetre megkapták az összes, januárban bejelentett Galaxy AI képességet, melyeket a Samsung igyekezett ezúttal úgy kidomborítani, hogy azok egy része (pl. a kézzel rajzolt vázlatok képpé "varázslása" vagy a feliratozó tolmácsmód) mennyire jól használható a Fold6 által nyújtott nagyobb kijelzőfelület révén.

A július 24-től kapható újdonságok induló ára eltérő mértékben nőtt mind globálisan, mind Magyarországon, így a Z Fold6 legolcsóbb, 256 GB háttértárral szerelt változatáért a tavalyi 769 990 Ft helyett 829 990 Ft-ot kell leszurkolni, míg a 256 GB-os Z Flip6 ára kisebb mértékben, 489 990 Ft-ról 499 990 Ft-ra változott, ezzel még éppen beférve a félmillió forintos lélektani határ alá.