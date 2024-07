Importvámot tervez az EU a Temu és társai ellen

Újabb fronton puhítaná az Európai Unió a kínai online kiskereskedők agresszív terjeszkedését, vámok kivetését tervezi az olcsó árukat kínáló boltokra – jelentették az ügyhöz közel álló források. Az Európai Bizottság még ebben a hónapban javaslatot tesz a jelenlegi 150 eurós küszöbérték megszüntetésére, mely alatt az áruk vámmentesen vásárolhatók. Az intézkedés fő célpontjai az elmúlt egy évben óriásira nőtt Temu, az AliExpress és a Shein.

A Bizottság szerint a 150 eurós vámmentességi küszöb alatt tavaly 2,3 milliárd terméket importáltak az EU-ba, az e-kereskedelmi import évről évre duplázódik. Csak áprilisban 350 ezer tétel érkezett, ami háztartásoként majdnem két szállítást jelent. Kína számára a támogatott postaköltségek miatt költséghatékonyan megoldható az olcsó áruk légi úton történő szállítása. A rendelkezések minden olyan EU-n kívüli online kiskereskedőre vonatkoznának, amelyek közvetlenül szállítanak az európai ügyfeleknek. Az amerikai székhelyű Amazon általában európai székhelyű eladókat használ.

Mérlegelés alatt áll egy másik megoldás is, hogy a nagy online platformok (VLOP) számára kötelezővé tennék az online áfafizetésre való regisztrációt, függetlenül azok értékétől. 2021 óta az uniós cégeknek feladott csomagok értékétől függetlenül áfát ugyan fizetnek, de vámmentesek.

A bizottság már tavaly javasolta a vámküszöb eltörlését, de most megkísérelheti felgyorsítani annak elfogadását az olcsó import megugrására hivatkozva – mondta egy uniós tisztviselő. Egy másik tisztviselő azonban arra figyelmeztetett, hogy nehéz lehet megegyezésre jutniuk az EU-tagországoknak, tekintettel arra, hogy az új rezsim növeli az amúgy is túlterhelt vámtisztviselők munkaterhét.

Komoly gondok vannak a beáramló termékek minőségével is. Az EU-országok által bejelentett veszélyes termékek száma 2022 és 2023 között több mint 50 százalékkal, több mint 3400-ra ugrott. A legtöbb biztonsági problémát a kozmetikumok, játékok, elektromos készülékek és ruhák esetében jelentették. A Toy Industries of Europe februárban tette közzé felmérését, melynek keretén belül 19 játékot vásárolt a Temutól, és megállapította, hogy azok közül egyik sem felel meg az uniós szabványoknak, míg 18 valódi biztonsági kockázatot jelent a gyermekek számára - ezeket később a Temu el is távolította a kínálatból.

A Bizottság június végén értesítette róla a Temut, hogy vevőszáma meghaladta az Európai Unióban február közepe óta kötelezően alkalmazandó, digitális piacok működését meghatározó Digital Services Act (DSA)-ban meghatározott limitet, mely felett rendszerszintű szolgáltatónak, vagy nagyon nagy online platformnak (Very Large Online Platform, azaz VLOP) számít az áruház.

Az Európában éppen egy éve megjelent kínai Temu piactér ijesztő gyorsasággal tarolta le szinte a teljes régiós e-kereskedelmi szektort, elsősorban rendkívül nyomott árainak köszönhetően - mely a kritikusok egy része szerint valójában dömpingárazásnak minősül. A szolgáltatásnak átlagosan havi 75 millió felhasználója van az Európai Unióban.

Kérdés persze, hogy a VLOP-kijelölés mennyire oldja meg az európai piac számára legfájóbb problémát, a kínai piactereket jellemző, nehezen bizonyítható dömpingárazást, mely a legnagyobb károkat okozza a kontinensen működő kereskedőknek. A hamisított termékek Európába áramlásának ugyanakkor valamelyest gátat szabhat a Bizottság intézkedése - vélik piaci szakértők.