Eddig titkolt részletek szivároghattak ki a Google keresőről

Sosem volt részleteiben teljesen átlátható, hogy a Google kereső algoritmusa milyen tényezők alapján rangsorolja az indexelt weboldalakat a találati eredmények listáján, mert bár mindenki sejteni véli, milyen tartalommal lehet láthatóbb helyre kerülni, a vállalat nem fedi fel a piacvezető szolgáltatása "receptjét". A napokban több ezer oldalnyi belsős dokumentum szivároghatott ki a keresőóriástól, amelyek betekintést nyújtanak a Kereső működésének technikai hátterébe, bár a Google maga eddig nem erősítette meg a valódiságukat.

Az anyagot a keresőóriás saját automatizált botja publikálhatta március 13-án egy nyilvánosan elérhető adattárban a GitHubon, ami csak rövid ideig volt elérhető, de ez idő alatt külsős SEO-szakértők is felfigyeltek rá. Hitelességét állítólag a Google több exdolgozója is megerősítette.

Többek közt Rand Fishkin SEO-szakértő és Michael King, az iPullRank vezérigazgatója is elemezték a dokumentumokban leírtakat. Úgy tűnik, hogy a nem szándékosan publikált 2500 oldalnyi dokumentum tömör és technikai jellegű, bár nem tartalmaz kódokat. Az információk a Google Content API Warehouse-ból származnak (mely belső verziója a nyilvános Document AI Warehouse áttekintésnek).

Érdemes azonban figyelembe venni, hogy egy “dokumentum-raktárról” van szó, tehát úgy tűnik, nem belső Google Search információk kerültek ki rangsorolásról és egyebekről, pusztán belső Google-infókról van szó - írja a Webshark. Kérdéses tehát, hogy a kiszivárgott adatoknak tényleg van-e közük a Google keresőhöz, vagy ahogy a neve is utal rá, csak egy külső API egy dokumentumtároló felépítéséhez.

Hány adag sültkrumplit bír el 25 Kubernetes klaszter? (x) Globálisan napi akár 2,5 millió rendeléssel is megbirkóznak az RDI Hungary által fejlesztett háttérrendszerek és mobilalkalmazások. Globálisan napi akár 2,5 millió rendeléssel is megbirkóznak az RDI Hungary által fejlesztett háttérrendszerek és mobilalkalmazások.

Hány adag sültkrumplit bír el 25 Kubernetes klaszter? (x) Globálisan napi akár 2,5 millió rendeléssel is megbirkóznak az RDI Hungary által fejlesztett háttérrendszerek és mobilalkalmazások.

A dokumentum átláthatóbb részleteket szolgáltat arról, hogy a cég milyen adatokat gyűjt a weboldalakról, miként kezeli a kisebb weboldalakat, és hová nyúl olyan érzékenyebb témák esetén, mint a választások vagy a koronavírus. Utóbbi esetben kiderült, hogy a forrásokat listázza is, így "feketelisták" és megbízhatónak talált forrásokból összeállított fehérlisták alapján is dolgozik. Az útmutató több mint 14 000 elérhető vagy az API-val társított attribútumot részletez, de kevés információ található benne arról, hogy ezeket a jeleket tényleg felhasználja-e a motor, így azt is nehéz egyértelműsíteni, hogy a Google hogyan súlyozza az egyes attribútumokat a rangsorolás során.

Fishkin és King szerint a lényeg, hogy a dokumentumokban olvasható egyes információk ellentmondásosak a Google képviselői által tett korábbi nyilvános nyilatkozatok tartalmával. A cég többször kijelentette, hogy nem használja a süti előzményeket, a Chrome-on keresztül gyűjtött adatokat az oldalak rangsorolásakor, ezzel szemben a dokumentum tartalmaz a Chrome-mal kapcsolatos mérési attribútumokat. Most már egyértelmű, hogy a Google figyelembe veszi a felhasználói aktivitási adatokat.

A vállalat korábban tagadta, hogy a felhasználói kattintásokat számba venné a rangsorolás során. Az amerikai Egyesült Államokkal folytatott trösztellenes tárgyalás során sikerült végül elismerni, hogy a kattintási mutatókat rangsorolási tényezőnek tekinti az internetes keresésben. A dokumentum is tesz arra utalást, hogy a Google kidolgozott egy rendszert a kattintásokra vonatkozóan, különböző szempontok alapján, például goodClicks, badClicks, lastLongestClicks, megtekintések, stb.

A cég korábban fenntartotta azt is, hogy nem különíti el sandboxokba az egyes weboldalakat életkor, vagy bizalmi jelek hiánya alapján, holott erre utaló attribútumot is említ a dokumentum. Az elemzők kihámozták továbbá, hogy a Google leértékelhet oldalakat olyan tényezők alapján, hogy például a link nem passzol a céloldalhoz, a találati oldali jelzések felhasználói elégedetlenséget mutatnak, a termékértékelések, a hely, a pontos egyezésű domain és a pornó jelenléte.

A Google gyakorlatilag minden weboldal minden verzióját tárolja, ugyanakkor csak a legutolsó húsz változtatást használja fel az elemzéskor. Emellett értékeli, hogy mennyire passzol egy oldal címe a keresőkifejezéshez, figyelembe veszi az URL-ek és tartalmak dátumait a rangsorolásnál.

Mire érdemes mostantól jobban figyelni?

A megállapítások arra engednek következtetni, hogy a weboldalaknak “sikeres” kattintásokat kell gyűjteni minél több keresőkifejezésre, valamint a linkek sokszínűségére kell törekedni a jó helyezés érdekében - írja a WebShark. Tehát a minőségi forgalom növelésére kell törekedni, és ennek a forgalomnak jó felhasználó élményt kell nyújtani, ami azt jelzi a Google-nak, hogy az oldal megérdemli a rangsorolást.

A Google korábbi állításaival szemben tehát tényezők a kattintási adatok és a felhasználói aktivitás, fontosak a jó címek és aktivitásra késztető meta leírások, melyek az átkattintási arányt növelhetik.

Új szempontként jön be a márkanév fontossága, mivel a dokumentum szerint a Google márkával kapcsolatos jelzéseket is használ a rangsorolásnál olyan mérőszámokkal, mint a márkaemlítések, keresések a márkanévre, illetve a márka tekintélye. A Webshark szerint a SEO-ban tehát "ezentúl hangsúlyozni kell a márkaépítés, a márkaismertség, a tekintély és hitelesség fontosságát, ami nem csak az online-ra érvényes, hanem offline is."

Ezek mindössze az első megállapítások az elképesztő hosszúságú dokumentumból, amit a következő hetek során a szakmabeliek vélhetően ízeire fognak szedni a további tanulságok levonására. Amit fontos még kiemelni, hogy a súlyozásról nem esik szó, tehát a megemlített attribútumnak nem mindegyike járul hozzá ugyanolyan mértékben a rangsoroláshoz.