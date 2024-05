Újabb problémákat hoznak a YouTube-on a reklámblokkolók

A YouTube tavaly kezdte el tesztelni a reklámblokkoló kiegészítőket használó internetezők korlátozását annak érdekében, hogy minél több felhasználót tereljen át a YouTube Premium szolgáltatásra való előfizetésre. A cég az eleinte szűkebb körben futtatott intézkedéseket fokozatosan kezdte kiterjeszteni minél több internetezőre. Tavaly tavasz óta felugró ablakokat láthatnak megjelenni azok, akik valamilyen ad blocker megoldást használnak, idén áprilistól pedig már a reklámok megjelenítését akadályozó külsős alkalmazások és eszközök használatát is ellehetetlenítette a cég, és láthatóan fokozatosan áll elő újabb ötletekkel a kiskapuk bezárásának érdekében.

A felhasználók Redditen közzétett észrevételei alapján a legújabb furcsaság, hogy a videólejátszó automatikusan a videó végére ugrik, ha a felhasználó engedélyezett valamilyen hirdetésblokkolót, és újbóli lejátszásra tett kísérletkor ugyanez történik. Amikor egy tetszőleges ponton, mondjuk a videó közepén indítaná el a lejátszást a netező, nem tölt be a tartalom, vagy teljesen elnémül. A tesztek alapján az említett jelenségek megszűnnek, amint a felhasználó letiltja az ad blockert.

Hány adag sültkrumplit bír el 25 Kubernetes klaszter? (x) Globálisan napi akár 2,5 millió rendeléssel is megbirkóznak az RDI Hungary által fejlesztett háttérrendszerek és mobilalkalmazások. Globálisan napi akár 2,5 millió rendeléssel is megbirkóznak az RDI Hungary által fejlesztett háttérrendszerek és mobilalkalmazások.

Hány adag sültkrumplit bír el 25 Kubernetes klaszter? (x) Globálisan napi akár 2,5 millió rendeléssel is megbirkóznak az RDI Hungary által fejlesztett háttérrendszerek és mobilalkalmazások.

Egy felhasználó szerint a YouTube szándékosan dolgoz ki olyan megoldásokat, ami akár azt is sugallhatja a felhasználónak, hogy az ad blocker eszközzel van valami baj. De erre nem lehet mérget vetni, mert volt már olyan, hogy egy Adblock Plus frissítésben bevezetett hibát tulajdonítottak tévesen a YouTube korlátozásának, amit végül az Adblock Plus javított a 3.22.1-es verzióban.

Az ad blockerek elleni küzdelem láthatóan egy folyamatos macska-egér harc, és az erőfeszítések leginkább az Adblock Plus felhasználóit célozzák. Kiskapuk azért még vannak, a felhasználók bizonyos böngészőbővítményeken és VPN-eken keresztül találnak megoldást a YouTube-videók hirdetések nélküli megtekintéséhez. A uBlock Origin egyelőre jól működik Firefoxo és Brave böngészők alatt, míg mások az Opera GX böngészőt vagy az olyan alternatív klienseket részesítik előnyben, mint a FreeTube. Egy másik alternatíva a Speedup nevű kiegészítő, ami egyszerűen csak automatikusan annyira felgyorsítja a reklámokat, hogy szinte észrevehetetlenek.

A YouTube a legtöbbször azzal érvel, hogy a reklámblokkolók használata ellehetetleníti, hogy az alkotók díjazást kapjanak a tartalmaikért, nem mellesleg a fejlesztők megsértik a cég API-jának felhasználási feltételeit is, ezért a hirdetésmentes élményért ajánlja a Premium csomagra való előfizetést.

A hirdetésblokkoló kiegészítőket és szolgáltatásokat nyújtó fejlesztők bevallása szerint a szigorító lépéseknek már mérhető hatása van, sok ezer felhasználó távolította el böngészőjéből az addig használt, reklámokat kiiktató beépülőiket.