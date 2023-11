Kamu női előadókkal csábított a DevTernity konferencia

Az eredetileg december hetedikére tervezett DevTernity online fejlesztői konferencia több előadója is visszalépett, miután a rendezvényszervező Eduards Sizovs-t azzal vádolták meg, hogy nem létező női előadókkal próbálta vonzóvá tenni a programot és ismertebb előadókat meghívni. Kelsey Hightower, a Google korábbi jogi szakértője nyilvánosan állította pellengérre a szervezőt az X platformon közzétett bejegyzésében, amiben arra figyelmezteti őt, hogy mivel a fizetős rendezvény résztvevőinek döntését jelentősen befolyásolja az előadók névsora, ezért félrevezetésről van szó. Az esemény törléséig a 870 dolláros jegyekből 1300-an vásároltak.

A simli azután derült ki, hogy Orosz Gergely, a Pragmatic Engineering technológiai hírlevél szerzője egy bejegyzésben tette közzé az X-en, hogy felfedezése szerint a DevTernity három nő előadója közül két szakértő, Julia Krisina és Anna Boyko nem létező személyek. Orosz feltételezése szerint az esemény szervezői azért hozták létre a hamis női profilokat, hogy az esemény diverzebbnek tűnjön, ezzel növelve vonzerejét a népszerűbb férfi előadók körében.

Kristine Howard, az Amazon Web Services fejlesztői kapcsolatokért felelős vezetője és egyben a konferencia egyetlen létező női előadója „elképesztőnek” nevezte a szituációt, és maga is megerősítette, hogy Sizovskról azóta nem hallott, hogy egy e-mailben az esemény törlésével kapcsolatban érdeklődőtt nála.

Sizovs állítása szerint Boyko a weboldal tesztelése során létrehozott perszónák egyike és tévedésből maradt élesítve profilja az előadói listán, miután két valóban létező szakértő lemondta részvételét. Mivel a megüresedett helyeket próbálta feltölteni újabb meghívottakkal, ezért nem törölte a kamuprofilokat sem addig. Boyko előadói profilját azóta eltávolították a konferencia webhelyéről.

Sizovs szerint Orosz azzal a szándékkal vádolta meg őt, hogy „cancelelje” a közösségből, mivel a posztot megelőzően nem jelezte felé közvetlenül az észrevételt. Orosz viszont bizonyítékokat talált rá, hogy az eset nem egyszeri, az elmúlt évek alatt többször is előfordult, hogy a Sizovs által rendezett események hamis előadókat mutattak fel, a JDKon nevű rendezvény is. Boyko mellett Orosz szerint a DevTernity korábban hamis profilt hozott létre Natalie Stadlernek (állítólagos Coinbase alkalmazott) és Alina Prokhodának (állítólagos WhatsApp alkalmazott), akik nem hogy nem dolgoztak az említett cégeknél, de nem is léteznek.

A 404 Media szerint a Coding Unicorn nevű, rendkívül népszerű női tech influencer Instagram-fiókot is Sizovs kezelhette titokban. A Coding Unicorn-t állítólag egy Julia Kirsina nevű valódi nő kezeli, de a 404 Media úgy találta, hogy az IP-naplók, egy YouTube-videó, a közösségi média bejegyzései és egyéb bizonyítékok arra utalnak, hogy Sizovs irányítja a fiókot. Az egyik legszembetűnőbb jel, hogy „Kirsina” egyes Instagram-bejegyzései szóról szóra megegyeznek Sizovs LinkedIn-en közzétett posztjaival, amiket akár több év eltéréssel hasznosított újra a szervező. Hogy Kirsina valóban hamis személy-e vagy sem, továbbra sem egyértelmű, mert a róla készült fotók valódiak.