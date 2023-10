Nem érinti a játékfejlesztőket az Unreal Engine új árazása

Az Unreal Engine-t birtokló Epic Games közölte, hogy a jövőben - valamikor 2024-ben - módosítani tervezi a motor használatára vonatkozó árszabást a játékiparon kívül, tehát például a film- vagy autóiparban dolgozó fejlesztők számára. A cég egyelőre nem közölt konkrétumokat, és a hivatalos bejelentést is később tervezi megejteni, de szeretne átláthatóbban beszélni a jövőben várható változásokról – jelentette be a cég vezetője, Tim Sweeney a 2023-as Unreal Fest eseményen. Az Unreal Engine neve ugyan főleg játékprogramokhoz kapcsolható, de számos más iparágban, például filmezés és a televíziózás, építészet és az autószimuláció területén is használják, és a legtöbb iparág számára teljesen ingyenes a használata.

Az időzítés bár szerencsétlennek tűnhet a Unity körül nemrég kialakult botrány miatt, nagyon is tudatosnak tűnik az Epic részéről, Sweeney hangsúlyozta az Epic és a Unity áremelése közti különbségeket, egyben megígérte, hogy nem hárítja át az Epic pénzügyi terheit a játékfejlesztőkre, akik számára az Unreal Engine bevételmegosztási modellje változatlan marad (az Epic az 1 millió dollár feletti bevételek 5%-át szedi be jutalékként a publikált játékok után, ami meglehetősen alacsony a többi motorhoz képest).

Sweeney körvonalakban annyit osztott meg, hogy a lincencelési modell a Maya és a Photoshop eszközöknél látott módon fog működni, tehát vállalati szoftverként árusítja a szolgáltatást olyan iparágakban, amelyek nem használják az Unrealt közvetlenül bevételtermelő termékek, például játékok gyártására. A tényleges ár jelenleg nem ismert, de a Photoshophoz (havi 5 dollár) vagy a Mayához (havi 100 dollár) hasonló havidíjakra lehet számítani, hogy a valóság az 5-100 dolláros intervallum melyik részéhez áll közel, később derül ki.

Az Epic a közelmúltban munkaerő-állománya 16 százalékát, körülbelül 800 főt épített le, miután pénzügyi problémákba ütközött, de állítása szerint a helyzetet azóta sikerült stabilabbá tenni. A cég hangsúlyozta, hogy továbbra is dolgozik azon, hogy a Fortnite idővel metaverzum-szerű ökoszisztémává váljon az alkotók számára, de ez továbbra is költséges.

A cég ráadásul 2022 végén beleegyezett, hogy 520 millió dollár pénzbírságot és visszatérítést fizet, hogy rendezze a Szövetségi Kereskedelmi Bizottsággal való vitáját a magánélet megsértésével és a „sötét mintákkal” kapcsolatosan, miután a bizottság azzal vádolta meg a céget, hogy tisztességtelen módon veszi rá vásárlásra a fiatal Fortnite-játékosokat. A vállalatnak tetemes költségeket jelenthet az Apple-lel folytatott folyamatos, évekig tartó jogi csatározás is, de a cupertinóiak az új uniós törvények miatt hamarosan kénytelenek lesznek engedélyezni a harmadik féltől származó alkalmazásboltokat, mint például az Epicé is.

A másik népszerű játékmotort, a Unity-t készítő Unity Software megbánást tanúsítva visszatáncolt a szeptember 12-én bejelentett új Unity Runtime Fee díjat övező felháborodás után. Az utóbbi években amúgyis erodálódó bizalmat viszont nehéz lesz visszanyernie, egyes fejlesztők szerint a módosítás csak rövid távon jelenthet megkönnyebbülést. Az alapproblémát ugyanis nem oldja meg, miszerint a cég a jelek szerint komoly pénzügyi nehézségekkel küzd. A témáról korábban itt írtunk bővebben.