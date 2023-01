Most már tényleg rádobták a földet a Windows 7-re

A Microsoft január 10-én, azaz ma állítja le a Windows 7 Professional és Enterprise, valamint minden Windows 8.1 kiadás technikai támogatását, innentől kezdve már fizetős kritikus biztonsági frissítéseket sem kap a két régi operációs rendszer. A redmondiak ezzel együtt kiadják a Microsoft Edge 109-et, ami a böngésző utolsó olyan verziója, ami támogatja az elöregedett rendszereket.

A Google tavaly októberben jelentette be, hogy február hetedikére időzíti a Chrome 110-et, utána ő is kíméletlenül mellőzi a két régebbi Windowst. Igaz, a böngészők továbbra is működni fognak, de a frissítések hiánya veszélynek teszi ki azokat a netezőket, akik kevésbé tudatosak biztonság terén. Ez azt jelenti, hogy frissebb rendszerre való váltás hiányában a felhasználók egy nem támogatott böngészőt fognak használni, ami jelentős biztonsági kockázatot jelent, hiszen a támogatás megszűnése a szükséges biztonsági javítások és tapaszok mellőzését hozza magával.

Január 10-én ezen felül megszűnik a WebView2 támogatása is, amivel a fejlesztők webalapú tartalmakat ágyazhatnak be alkalmazásaikba, így a január 12-én megjelenő WebView2 Runtime 109-es verziója lesz az utolsó, amely támogatja ezeket az operációs rendszereket.

A 2009-ben kiadott Windows 7 támogatását a Microsoft 2020-ban leállította, azóta csak a kiterjesztett biztonsági frissítés (ESU) program résztvevői érték el a legkritikusabb fizetős javításokat. Az operációs rendszert még mindig rengeteg eszközön használják, a 2021-es becslések 100 millió eszközt említettek, egyszerűen levakarhatatlannak tűnik az otthoni számítógépekről.

A Lansweeper 27 millió Windows-eszközön végzett felmérése tavaly októberben azt mutatta, hogy a felhasználók összesítve még mindig többen használják a Windows XP, a Windows 7 vagy a Windows 8 operációs rendszereket, mint ahányan a Windows 11-et. A StatCounter GlobalStats decemberben közzétett adatai szerint jelenleg az összes asztali PC 11 százalékán Windows 7 fut, míg a Windows 8.1-et a Microsoft ügyfeleinek 2,59 százaléka használja.

Ugyan a Microsoft tisztában van vele, a Windows 7-et futtató eszközök jó része nem felel meg a Windows 11 hardveres követelményeinek, így inkább a Windows 10-re való váltásra buzdít, de megjegyzi, hogy a Windows 10 támogatását is már csak két évre tervezi, 2025. október 14 után nem ad ki új funkciófrissítéseket és biztonsági javításokat az operációs rendszer ezen verziójához.