Döcög a Vodafone rendszere az átállás után

Ahogy arról korábban beszámoltunk, idén nyárra is informatikai átállást ütemezett be a Vodafone július 11-16. közt, mely a UPC Magyarország felvásárlását követő műszaki fejlesztések részeként próbálja összedrótozni a két platformot (vezetékes és mobil) egy ügyviteli és számlázási rendszerbe. Az átállási folyamat idén elméletileg két ütemben zajlik, és egyaránt érinti a vezetékes- és mobilos ügyfeleket is, míg a tavalyi fázisban csak a mobilos ügyfelek kerültek sorra. A szolgáltató az időszak előtt hangsúlyozta, hogy szolgáltatások elérhetősége mindvégig megmarad, csak az ügyintézési lehetőségek szűnnek meg gyakorlatilag teljesen, elérhetetlenné vált a legtöbb ügyintézési és vásárlási lehetőség.

A szolgáltató már a bejelentéskor felhívta a figyelmet, hogy az informatikai átállást követően az ügyfelek a megszokottnál később kaphatják meg a számlákat, de ebből eredően hátrány nem éri őket. A befizetési határidőt meghosszabbítják, a szolgáltató nem számít fel késedelmi kamatot és elektronikus számla esetén az ügyfelek nem veszítik el az e-pack kedvezményt sem.

Július 18-án hétfő délelőtt azonban több ügyfél is jelezte a szolgáltató bejelentése alá, hogy nem sikerül bejelentkeznie fiókjába sem a szolgáltató weboldalán, sem a MyVodafone appon keresztül, a felületek hibaüzenetekkel térnek vissza, amit a HWSW szerzője szintén tapasztalt. Olvashatók panaszok a szolgáltató Facebook oldalán arról is, hogy túlterhelt az ügyfélszolgálat, a szolgáltató által dél körül adott tájékoztatás szerint is hosszú várakozási időre számíthatnak a telefonálók.

A HWSW kérdésére a Vodafone sajtóosztálya is megerősítette, hogy jelenleg még előfordulhat, hogy a My Vodafone alkalmazáson keresztül nem minden ügyfél tud bejelentkezni, a javításon már nagy erőkkel dolgoznak a szolgáltató munkatársai, ennek megtörténtéig az ügyfelek türelmét és megértését kérik.

Popcorn + IT Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz! Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz!

Popcorn + IT Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz!

Ezennel a szolgáltató a második fázisába lépett annak az informatikai rendszerátállásnak, melynek köszönhetően a későbbiekben a cég vezetékes és mobilos ügyfeleit egy platformon, egy háttérrendszerben tudja majd kezelni a szolgáltató, illetve ezzel párhuzamosan az ügyfelek is egy felületen intézhetik majd ügyeiket akár vezetékes, akár mobilos ügyintézésről van szó.

Tavaly sem ment egyszerűen

A migrációs projekt tavaly sem zajlott zökkenőmentesen, és idén is látszódtak már problémák az átállási időszak kezdete előtt. Július hatodikán megjelent cikkünkben említettük, hogy több felhasználói visszajelzés érkezett arról a Vodafone online ügyfélszolgálati csatornáin (a webes My Vodafone felületen és az applikációban), hogy fals információk jelennek meg a feltöltőkártyás egyenlegekről. Volt olyan ügyfél, akinek az online felületen látható egyenlege előtt szimplán egy mínusz előjel jelent meg, de van olyan is, akinél nulla forint vagy a ténylegestől jelentős mértékben eltérő rendelkezésre álló egyenleget mutat a rendszer - miközben a szolgáltatásokat továbbra is tudta használni. A kellemetlenségekért cserébe a Vodafone idén is grátisz adatkerettel kompenzálta a mobilos ügyfeleit. A vállalat a tavalyi rendszerátállás során több alkalommal aktivált hasonló, ingyenes adatkereteket ügyfeleinek.

Tavaly még augusztusban is érezhetők voltak az utórengések a mobilos ügyfelek körében. A különböző internetes fórumokon és a Facebookon a szolgáltató ügyfelei a legkülönfélébb problémákról számoltak be, akár olyan, mindennaposnak számító ügyek kapcsán, mint a számhordozás vagy a szolgáltatásváltás, de van olyan előfizető is, aki a korábbi számláihoz nem fért hozzá online (ezt egyébként előre jelezte az operátor az átállást megelőzően). A műveletet figyelemmel kísérte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság is, mely a HWSW megkeresésére akkor elárulta, hogy az ügyfélkör méretéhez képest elenyésző mennyiségű, összesen nyolc panaszt kapott augusztus 11-ig az átállási folyamattal kapcsolatban.