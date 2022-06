A TikTok-Oracle egyezség sem oszlatja el az adatvédelmi aggályokat

A TikTok pénteken bejelentette, hogy megkezdte az amerikai felhasználók adatainak átirányítását az Oracle szervereire, a jövőben minden ilyen információt a szoftvercég felhős infrastruktúráján keresztül fog szállítani a szolgáltatás. A korábban lapok által az Oracle székhelyére utaló Project Texas néven említett adatmigrációs folyamat célja, hogy a későbbiekben a kínai ByteDance ne férjen hozzá az amerikai adatokhoz, ezáltal megfeleljen a helyi elvárásoknak. Albert Calamug, a TikTok biztonsági részlegének amerikai vezetőjének elmondása szerint a szoftvercéggel már egy éve dolgoznak a rendszeren, de hogy teljes mértékben mikor történik meg a kritikus fontosságú átállás, még nem közölték.

Várható volt, hogy a már jó pár hónapja bejelentett egyezség sem oszlatja el maradéktalanul a nemzetbiztonsági aggodalmakat. A BuzzFeed News is megkérdőjelezi, hogy a szolgáltatás tudja-e majd teljesíteni ígéretét, miután kiderült, hogy a TikTok kínai dolgozói több hónapon át hozzáférhettek amerikaiak adataihoz, és az Oracle szervereire való átirányítás sem garantálja, hogy a későbbiekben nem lesz rá lehetőségük.

A lap által megszerzett belsős dokumentumok és hangfelvételek szerint 2021. szeptember és 2022. január közt az alkalmazottak több alkalommal említették értekezleteken és belsős prezentációkon, hogy meg kell kérniük a kínai kollégákat az Egyesült Államokban élő felhasználók adataihoz való hozzáféréshez, ami gyakrabban történt meg, mint ahogy azt a cég állítja. A TikTok biztonsági osztályának egyik tagja állítólag kijelentette, hogy „Kínában minden látható”, egy másik alkalmazott szintén úgy fogalmazott, hogy egy kínai mérnök mindenhez hozzáfér, a BuzzFeed kilenc alkalmazottól szerzett 14 alátámasztó állítást.

A cég friss bejelentésében azt is hozzáteszi, hogy a biztonsági mentéseket virginiai és szingapúri szervereken tárolja majd, de "törekszik a privát adatokat törlésére". Bár az Oracle szervereire való átköltözés bizonyos mértékig csillapíthatja az amerikaiak adatvédelmi aggályait, a szingapúri központban továbbra is készülnek biztonsági mentések, és arra sincs garancia, hogy a kínaiak titokban nem férnek hozzá az USA-ban tárolt információkhoz. Adam Segal, a a Külkapcsolatok Tanácsa kiberprogramjának vezetője szerint a fizikai lokáció nem számít, ha Kína számára kiskapukon keresztül továbbra is hozzáférhetőek maradnak az adatok.

A kínai sikerszolgáltatást évek óta bírálják, amiért az amerikaiak adatait Kínába, az anyacég ByteDance-hez juttathatják. 2020-ban Donald Trump egykori amerikai elnök tiltással fenyegette meg a céget, ezzel növelve a nyomást, hogy a ByteDance adja el a videós szolgáltatást. Bár a TikTok betiltásából semmi nem lett Joe Biden amerikai elnök beiktatása után, az USA Külföldi Befektetési Bizottsága (CFIUS) továbbra is erősen megkérdőjelezte a TikTok adatkezelési módszereit.