A Reddit és a Twitter is 18-as karikát kaphat a briteknél

A brit szabályozók figyelmének középpontjában az utóbbi időben nagyrészt a 18 éven aluli fiatalok digitális környezetben való védelme áll. A sokat emlegetett "children"s code" a közösségi oldalakat a gyerekvédelem-központú tervezésre kényszeríti, de ezúttal egy másik törvénytervezet egészült ki a fiatalkorúakat védő passzusokkal a Biztonságos Internet Nap alkalmából. Az online biztonságról szóló törvénytervezet új részei szerint minden, Egyesült Királyságból elérhető, pornográf tartalmakat is megjelenítő oldalnak használnia kellene a 18 éves kor betöltését igazoló technikákat.

Szabályozók által idézett kutatások alapján a 11-13 évesek több mint fele látott már pornográf tartalmakat, többségük bevallása szerint nem szándékosan. A 16-17 évesek 63 százaléka a felnőtt tartalmat kifejezetten közösségi oldalon tekintette meg. Megkérdezett szülők közel fele tart attól, hogy a gyerekében a felnőtt tartalmak miatt nem reális kép alakul ki a szexualitásról, és harmaduk szerint az erőszakos tartalmak iránt is érzéketlenebbé válhatnak.

A korábbi törvényjavaslat csak a kereskedelmi pornográf oldalakat kötelezte volna szigorú életkorvizsgálatra, de a mostani tervezet szerint a felhasználók által generált tartalmakat megjelenítő oldalak is beletartoznak a szabályozásba, beleértve a keresőoldalakat, a videostreaming platformokat és a közösségi oldalakat. Ennek következtében például a Twitternek és a Redditnek is gondoskodnia kellene a felnőtt tartalmak eltávolításáról a szolgáltatásban, vagy kénytelen lesz védőfalat húzni a tartalmak elé a The Guardian szerint.

Az életkor igazolása például útlevéllel, jogosítvánnyal vagy bankkártya adatokkal történhet a törvényjavaslat alapján, ami eléggé megnehezítené a használatot. A közlemény csak ezeket a támpontokat adja, de közlése szerint bármilyen innovatív életkor ellenőrző technika is elfogadható, nincs szükség teljes profil kitöltésre, és az adatokat tárolni sem szükséges. "Az alkalmazott életkor-ellenőrzési technológiának biztonságosnak, hatékonynak kell lenni, és a magánélet védelmét kell szolgálni" - írja.

Ha az oldalak elmulasztják az ellenőrzést, és a média szabályozást végző Ofcom pornográf tartalmakat talál, akkor a globális bevételének 10 százalékát elérő összegre is büntetheti a szolgáltatás mögött álló céget, vagy blokkolhatja azt a brit internetszolgáltatóknál. A probléma már 2013-ban is felmerült, a konkrét törvénytervezet bevezetése pedig 2015 óta húzódik. Nagyjából kétévente újra és újra felmerül a bevezetése, amelyet többek közt az adatvédő szervezetek és a pornográf oldalak lobbija is akadályoz. A hatályba lépésnek még mindig nincs konkrét időpontja, de a közlemény alapján már nem húzódik újabb évekig.