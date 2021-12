A tőzsdén csinál pénzt a Mobileye-ból az Intel

Az Intel igazgatótanácsa egyhangúlag döntött a Mobileye IPO-ja, vagyis tőzsdei bevezetése mellett. A hivatalos közlemény szerint a lépés egy különálló, nyilvánosan jegyzett vállalat létrehozásával felszabadítja a Mobileye értékét az Intel, valamint annak részvényesei számára. A tőkebevonással a nagyrészt a következő pár évre tervezet, sok tízmilliárd dolláros beruházáscsomag egy részét finanszírozhatja majd a chipgyártó.

Egészségbiztosítási program, külföldbiztos kódolás, átlátható drótváz (x) A MediHelp költséghatékonyan, egyszerűen nyújt nemzetközi egészségbiztosítást. A MediHelp költséghatékonyan, egyszerűen nyújt nemzetközi egészségbiztosítást.

Egészségbiztosítási program, külföldbiztos kódolás, átlátható drótváz (x) A MediHelp költséghatékonyan, egyszerűen nyújt nemzetközi egészségbiztosítást.

Az Intel továbbra is a Mobileye többségi tulajdonosa marad, a két vállalat pedig továbbra is stratégiai partnerként működik majd együtt a különféle projektekben, amelyekben az autóipariban várható meredek növekedését követik. Az izraeli székhelyű Mobileye vezetése nem változik, Amnon Shashua professzor továbbra is a vállalat vezérigazgatója marad. A nemrégiben felvásárolt Moovit, valamint a lidar és radar fejlesztésén és más Mobileye-projekteken dolgozó Intel-csapatok pedig beolvadnak a Mobileye-ba. Az Intel prognózisa szerint a félvezetők aránya a prémium kategóriás járművek teljes előállítási költségének (BOM) mintegy 20 százalékát fogja kitenni 2030-ra.

"A Mobileye felvásárlása nagyon sikeresnek bizonyult. A Mobileye évről évre rekordbevételt ér el, a 2021-es nyereség pedig várhatóan több mint 40 százalékkal magasabb lesz, mint 2020-ban, ami rávilágít arra, hogy a folyamatban lévő partnerségünk mindkét vállalat számára hatalmas előnyökkel jár" - mondta Pat Gelsinger, az Intel elnök-vezérigazgatója. "Amnon és én úgy döntöttünk, hogy a tőzsdei bevezetés biztosítja a legjobb lehetőséget arra, hogy a Mobileye innovációs teljesítményére építsünk, és értéket szabadítsunk fel a részvényesek számára."

A Mobileye-t az Intel 2017-ben vásárolta fel, mintegy 15,3 milliárd dollárért, azóta pedig az önvezető autós technológiákat fejlesztő cég a chipgyártó egyik leggyorsabban növekvő üzletága lett. Egy, a Mobileye tőzsdei bevezetésére vonatkozó terveit ismerő forrás a Reutersnek elmondta, hogy a céget több, mint 50 milliárd dollárra értékelhetik, vagyis az eredeti vételár bő háromszorosára.

A hír alig néhány hónappal azután jött, hogy a Mobileye megállapodott a Sixt autókölcsönző óriáscéggel, hogy jövőre robotaxi szolgáltatást indít Németországban. A vállalat idén több amerikai, európai és ázsiai városra, köztük New York Cityre is kiterjesztette autonóm járműtesztelési programjait, elmondása szerint pedig több mint 30 autógyártó 41 új fejlett vezetőtámogató rendszerrel kapcsolatos programját nyerte el. A Mobileye továbbá tervezi, hogy 2028-ig 35 000 célzottan épített vezető nélküli szállítójárművet készít az Udelvvel.

Kell a tőke

Az Intel évtized végéig szóló üzleti terveit nézve nem meglepő, hogy a vállalat igyekszik minél több tőkét szerezni. A cég vezérigazgatója, Pat Gelsinger a szeptemberben rendezett Müncheni Autószalonon elhangzott beszédében lényegében ígéretet tett az iparágnak, hogy 2030 végéig 80 milliárd euró értékű beruházási keret biztosításával bővíti európai gyártókapacitását. Ezzel párhuzamosan az amerikai gyártást is jelentősen bővíti majd az Intel, amelyhez részben a Mobileye tőzsdei bevezetése biztosíthatja a financiális hátteret.