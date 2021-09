Piacra kerültek a "Rocket Lake" Xeonok

Az E-2300-as sorozatba tartozó CPU-kból összesen 10 különféle modellt jelentett be az Intel. Ezek között elsősorban most is a magszám (nyolc, hat, négy), az órajel, a TDP, az integrált grafika megléte, illetve természetesen az árcédula jelenti a legfőbb különbségeket. Bár a processzorok LGA1200-as tokozása egyezik a 11000-es asztali Core szériáéval, az E-2300-as Xeonok használatához speciális, C250 chipsettel szerelt alaplapra lesz szükség, amelyekkel viszont elérhető a PCIe 4.0 támogatás.

A tíz darab processzor között három-három darab nyolc- és hatmagos, illetve négy darab négymagos található. A Hyper-Threadingnek hála a nyolcmagosak tizenhat, a hatmagosak tizenkét, a négymagosak pedig két modell kivételével nyolc szálon képesek műveleteket végrehajtani. Az egyes processzorok alapórajele 2,8 és 3,7 GHz között mozog, a turbózott érték pedig 4,5-től 5,1 GHz között változik. A TDP érték a csúcsmodell, illetve a legerősebb hatmagos termék esetében 95 watt, lejjebb csúszva pedig 80, illetve 65 wattra csökken a keret. A Gen12-es Xe-LP integrált grafikát a "G" jelölésű modellekkel kaphatja meg a vásárló, amely a kínálat hatvan százalékát fedi le.

A legolcsóbb modell az előző szériákkal ellentétben 193 dollár helyett már 182 dollárért elérhető, amelyre az Intel fel is hívja a figyelmet. Ennyiért cserébe egy négymagos és négyszálas, integrált GPU-t nélkülöző modell kapható. A széria csúcsáért ez imént említett összeg közel háromszorosát, nettó 539 dollárt kell kifizetni. Ez, a E-2388G típusjelzésű Xeon ugyanakkor már nyolc magot és tizenhat szálat kínál viszonylag magas, 3,2/5,1 gigahertzes órajelek mellett. Az új modellek kivétel nélkül támogatják az akár 32 gigabájtos puffer nélküli DDR4-3200 modulokat, ECC vagy ECC nélküli konfigurációban - összesen legfeljebb 128 gigabájtos összkapacitásig.

Alaplapok tekintetében az előző két generációhoz hasonlóan megköti a felhasználók kezét az Intel, hisz az új Xeon lapkák is csak egy speciális, C250 típusjelölésű lapkakészlet mellett működnek. Ezzel a chipgyártó az átfedéseket igyekszik kiiktatni a vállalati és a magáncélra szánt eszközök piaca között, ugyanakkor egyes gyártók a munkaállomásokba szánt alaplapok valószínűleg most is konzumer köntösben kerülnek majd piacra.