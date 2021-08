A műholdas hanghívás lehet az iPhone 13 nagy dobása

Az Apple ügyeiben jellemzően bennfentes információkkal rendelkező Ming-Chi Kuo arra számít, hogy a szeptember közepén bemutatkozó iPhone 13 család (vagy annak egyes tagjai) úgynevezett LEO (Low Earth Orbit), vagyis alacsony Föld körüli pályán keringő műholdas támogatással érkeznek. A szakember szerint ily módon az Apple készülékeivel földfelszíni mobil lefedettség nélkül is lehetne hívást indítani vagy üzenetet küldeni. Ezzel az iPhone-ok szabadtéri lefedettsége komoly mértékben javulhatna, habár a frissen megszellőztetett információ számos kérdést is felvet.

Többek között egyelőre nem világos, hogy a műholdas támogatással csak az Apple ökoszisztémáján belül vagy azon kívül is lehet-e majd kommunikálni. Előbbi a hosszú évek óta létező, internetalapú FaceTime és iMessage csatornákat fedné le, amelyeket jelenleg valamilyen mobilinternettel vagy Wi-Fi-s kapcsolattal lehet kiaknázni. Amennyiben az Apple szélesebb körű támogatást biztosít majd, úgy a műholdas kapcsolat proxyként működhet (a VoWiFi-hez hasonlóan), így elméletileg bármilyen telefonszámra lehetne hívást indítani, vagy üzenetet küldeni. A forrás szerint a műholdas támogatás kiépítésébe a Qualcommot is bevonta az Apple, amely a korábban bemutatott Snapdragon X60 rádiós modult ennek megfelelően módosította.

A másik nagy kérdés, hogy mindezért mennyit (és kinek) kell majd fizetni, a műholdas flotta üzemeltetése ugyanis viszonylag költséges. Kuo szerint viszont a kiadások idővel egyre több ügyfél között oszlanak majd el, az Apple ugyanis több jövőbeni termékébe is betenné a támogatást, köztük a következő évekre pletykált Apple AR headsettel és az Apple Carral. Az is érdekes kérdés, hogy mit szólnak majd ehhez a mobilszolgáltatók, akiket ily módon megkerülhet az Apple, sőt, szélsőséges esetben akár piacot is szerezhet tőlük.

A Kuo által emlegetett alacsony röppályájú műholdak a Föld felszínétől legalább 200 és legfeljebb 2000 kilométerre helyezkednek el. Viszonylag kis magasságuk miatt egyetlen műhold relatíve kis területet képes lefedni, ezért globális szolgáltatás kiépítéséhez sok, legalább 60-70 darab műholdra lehet szükség. A LEO előnye, hogy a kis távolság miatt kisebb a jelcsillapítás, így a kliens oldaláról elég a kisebb teljesítményű (és méretű) adó-vevő, valamint irányított antenna sem szükséges. Bár a szolgáltató oldaláról előny, hogy az egyes műholdak pályára állítása olcsóbb, az alacsony magasság miatt ezek élettartama jellemzően rövidebb, vagyis a magasabban fekvő egységekhez képest sűrűbben kell őket cserélni.

A cupterinói vállalat műholdas törekvését már évekkel ezelőtt pedzegette a Bloomberg. Egy több éves hír szerint az Apple 2017-ben a Boeinggel tárgyalt egy esetleges alacsony röppályájú műholdakkal kapcsolatos üzletről. Ezzel nagyjából párhuzamosan a Google-től két, műholdas fejlesztésekkel foglalkozó szakember érkezett Cupetinóba John Fenwick és Michael Trela személyében. 2019 decemberében az ugyancsak jól értesült Mark Gurman már arról számolt be, hogy a szervezkedés mögött egyértelműen az iPhone-ok műholdas lefedettségének kiépítése áll, amelynek magvalósulásához akkor 5 évet jósoltak.

Utóbbi tükrében kétségkívül meglepetés lenne, ha már a következő hónapban érkező iPhone-ok megkapnák a szükséges támogatást. Ezzel az Apple széles körben vezetné be a nagy lefedettséget kínáló műholdas technológiát, amely vélhetően sok ügyfél számára jelentene döntő szempontot a készülékvásárlás mellett. Mindez magyarázhatja azon korábbi értesülést, miszerint a bérgyártók az idei évre mintegy 90 millió darab iPhone 13-ra kaptak megrendelést, amely 20 százalékkal múlja felül az iPhone 12-es modellek 75 milliós volumenét.