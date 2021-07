A magszám helyett az egyszálas tempót emeli a Zen 4

Amennyiben az információk helytállónak bizonyulnak, úgy a jövőre datált Ryzen 6000-es sorozat is 16 magig skálázódik majd, épp úgy, mint a 3000-es vagy az 5000-es széria. Bár az AMD terveiben szerepelt egy 24 magos variáns is, ez végül lekerült az útitervről. Raphael kódnevű fejlesztésével a tervezőcég inkább a magonkénti minél magasabb tempóra helyezi a hangsúlyt, amelyhez a csúcsmodellnél még a fogyasztási keretet is megemelik a mérnökök, a hírek szerint egészen 170 wattra.

Utóbbira az órajel maximalizálásához lehet szükség. Korábban kiszivárgott információk szerint a TSMC 5 nanométeres csíkszélességére tervezett Zen 4 processzormag 20 százalék feletti IPC növekedést hoz, vagyis azonos órajelet feltételezve ennyivel lehetnek gyorsabbak a Zen 3-as modelleknél a 2022-ben érkező újdonságok. A gyártástechnológiai váltásnak hála a hatékonyság, pontosabban a teljesítmény/fogyasztás mutató 50 százalékkal nőhet, miközben a mikroarchitektúra az AVX-512 utasításkészlet támogatását is elhozza.

A CPU-s chiplet (CCD) mellett az I/O lapka csíkszélessége is változik. A jelenlegi 12 nanométeres eljárás helyett 6 nanométeres készülhetnek a központi chipek, amely disszipációban és a hatékonyságban egyaránt számottevő előrelépést eredményezhet. Az új központi lapkába épített memóriavezérlő a DDR5-5200 szabványú modulok mellett három NVMe SSD egyidejű kezelésére is képes lesz. Az ugyancsak új 600-as sorozatú chipsetnek hála 28 darab PCIe 4.0 sávot kínál a platform az USB4 támogatás mellett.

A Zen 4-re épülő első, Raphael kódnevű asztali processzor egyes példányai integrált GPU-val érkezhetnek, amely megerősíti a pár hete ezzel kapcsolatban felmerült pletykát. Jelen állás szerint a Raphael valamikor 2022 harmadik vagy negyedik negyedévében kerülhet piacra, az AM5-ös platform azonban akár már ezt megelőzően megjelenhet, a Zen 3+-ra épülő Rembrandtot ugyanis már jövő év első negyedévben bemutathatja az AMD.