Kihagyott ziccer a Qualcomm saját okostelefonja

Bejelentette új, kifejezetten rajongók számára tervezett, saját márkanévvel fémjelzett csúcskategóriás okostelefonját a Qualcomm. Az amerikai processzorgyártónak ez lesz az első, saját márkás megoldása, melybe igyekezett a lehető legjobb technológiáit belezsúfolni a készüléket tervező céggel, az Asus-szal karöltve. A "Smartphone for Snapdragon Insiders" névre keresztelt modell azonban kihagyott ziccerek sokaságával érkezik - derül ki a The Verge összegzéséből.

A lap szerint az 1500 dollárért (átszámítva több mint 450 ezer forint) kínált okostelefon nem kínál semmi olyan különlegességet a rajongók számára, melyet más, modern csúcskészülékekben ne lehetne megtalálni, így az Android 11-et futtató csúcsmodell alapspecifikációi közé tartozik az 512 GB háttértár, a 16 GB rendszermemória, a 6,78 hüvelykes képátlójú, 144 Hz-es OLED-panel és a hátlapi ujjlenyomat-azonosító.

Az első komolyabb kihagyott ziccer a készülék rendszerprocesszora, az első, Qualcomm-márkájú okostelefonba ugyanis a Snapdragon 888 SoC kerül, miközben már bejelentették annak utódját, a gyorsabb Kryo 680 Prime magot és grafikus feldolgozóegységet tartalmazó 888+ -t. A cég választása itt vélhetően az időfaktor miatt esett az 888-as chipre, mivel a nagyobb teljesítményű utód első mintapéldányait csak ebben a negyedévben kezdik szállítani a gyártóknak.

Szintúgy rejt magában némi kompromisszumot a mobil energiaellátó rendszere is, pontosabban annak töltési mechanizmusa. A 4000 mAh kapacitású akkumulátor ebben a szegmensben ma már átlagosnak számít, cserébe viszont a QuickCharge 5-ös verziója szerint gyorsabban feltölthető, igaz, nem annyira gyorsan, mint azt a rendszer specifikációi szerint lehetne (a töltő 65 W-os, miközben a szabvány 100 W-nál is nagyobb teljesítményt is engedélyez).

A Smartphone for Snapdragon Insiders a kamerarendszerből sem hozza ki az elérhető maximumot. Bár a Snapdragon 888 bemutatója során a Spectra 580 képfeldolgozó áramkör kiemelt képességei közé sorolták, hogy a rendszer képes egyszerre akár három 4K-s videót rögzíteni, illetve párhuzamosan három 28 megapixeles fotót készíteni, a Qualcomm csúcskategóriás okostelefonja ezek közül egyikre sem hajlandó.

Aki a fenti hiányosságokkal együtt tud élni, az ezzel együtt is egy jól felszerelt, gyors csúcskategóriás okostelefont vásárolhat jelentős prémium felárral, mely elsők közt kínál kompatibilitást a Qualcomm Snapdragon Sound nevű hangspecifikációjával, a világ minden táján, minden elképzelhető frekvencián üzemelő 5G-s modemmel rendelkezik, emellett Wi-Fi 6E és Bluetooth 5.2 kompatibilitást is kínál.

A mobil augusztusban kerülhet piacra, először az Egyesült Államokban, Kínában, az Egyesült Királyságban és Németországban, ezt követően várható a bevezetés más piacokon is.