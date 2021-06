Egymillióval nő az 5G-s elérések száma naponta

Naponta egymillióval nő a világban az 5G előfizetések száma, így az év végére a 2020 végi 220 millió után már 580 millió felhasználó csatlakozhat a legújabb generációs mobilhálózatra – derül ki az Ericsson Mobility Report legfrissebb kiadásából. Az Ericsson szerint a világjárvány dacára az 5G jóval gyorsabb ütemben terjed, mint korábban a ma uralkodó 4G technológia: a jelenlegi fejlődési ütem mellett várhatóan 2 teljes évvel hamarabb lépi át majd a bűvös egymilliárdos felhasználói számot ez a technológia, mint elődje.

Az 5G elterjedésének üteme ugyanakkor a kutatások alapján nem egyenletesen oszlik meg a világban. A legtöbb 5G előfizetés Ázsiában van (190 millió), ebből csak Kínában 173 millió, de Dél-Koreában és Japánban is dinamikus a növekedés. Ugyanígy Észak-Amerikában, azon belül is leginkább az Egyesült Államokban, ahol 14 millió 5G előfizetőt számoltak 2020 végén.

forrás: ericsson

Európában ezzel szemben – elsősorban a több országban is elhalasztott frekvenciatender döntések miatt – a teljes kontinensen mindössze 8 millió 5G előfizetést tartanak nyilván, és a növekedés üteme is lassabb. Az 5G aránya az összes előfizetésen belül itt mindössze 1%, amiben nemcsak Kelet-Ázsia (9%) és Észak-Amerika (4%), hanem az Öböl-menti államok (2%) is előrébb járnak.

Európát nyugati és keleti régióra lebontva a különbség még szembeötlőbbé válik. Míg a prognózis szerint Nyugat-Európa 2026-ra behozza lemaradását, addig Kelet-Európában öt év múlva is a 4G lesz az abszolút domináns technológia. Az Ericsson ugyan igyekszik időről-időre különféle gazdasági megtérülési mutatókkal alátámasztani az 5G-s fejlesztések létjogosultságát, illetve konkrét hasznát, a technológia térnyerésében kulcsszerepet játszó operátorok láthatóan még ott sem sietik el az építkezést, ahol egyébként már lezajlottak az említett frekvenciatenderek.

Hasonló helyzet tapasztalható Magyarországon is, ahol a kormány kezdetben felkarolta az 5G-s technológiaváltást, majd kiderült, hogy hazánk mégsem lesz 5G-s bezzegország, a korábban belengetett 5G-s stratégia pedig azóta sem készült el a kormányon belüli nézetkülönbségek miatt.

Nem feltétlenül segíti elő a bővülést a pandémia sem, mely a lakossági és üzleti felhasználókat egyaránt költségoptimalizálásra, költségcsökkentésre sarkallja, így még ha 5G-s telefonra is vált egy ügyfél, korántsem biztos, hogy az 5G-s elérésért fizetendő prémiumot meg tudja vagy akarja fizetni.

Végül, de nem utolsósorban az építkezést hátráltatja a beszállítói piac két, Európában jelentős ügyfélbázissal rendelkező kínai szereplője, a Huawei Technologies és a ZTE Technology körüli bizonytalanság - az Egyesült Államok szankciói és korlátozásai miatt legalábbis kérdéses, hogy erre a két cégre hosszú távon lehet-e építeni, ez pedig különösen azokat az operátorokat hozza nehéz helyzetbe, akik 4G-s és korábbi generációs hálózataikat is e két szereplő eszközeire építették.