Hatalmasat nőtt az Nvidia

A chiptervező forgalma az egy évvel korábbi 3,08 milliárdról 5,66 milliárd dollárra ugrott, amely mintegy 84 százalékos növekedést jelent - derül ki a cég friss negyedéves pénzügyi jelentéséből. Nem csoda, hogy Jensen Huang, az Nvidia elnök-vezérigazgatója egyszerűen csak a fantasztikus jelzővel illette a negyedévet, amely természetesen új rekordot is jelent.

Abefektetők számára talán még ennél is jobb hír , hogy az elképesztő bevétel mellett elért profit 109 (!) százalékkal ugrott meg 12 hónap leforgása alatt: az egy évvel korábbi 917 milliós összeg 1,91 milliárd dollárra duzzadt. A kimagasló számok mögött újfent a húzótermékek iránti kirobbanó igény áll, a vállalat ugyanis szinte minden dimenziójában növekedni tudott.

Fintech-meetupból sosem elég! (x) Június 16-án online BlackOwl fintech-meetup: melyek a legfontosabb technológiai kihívások az iparágban? Június 16-án online BlackOwl fintech-meetup: melyek a legfontosabb technológiai kihívások az iparágban?

Fintech-meetupból sosem elég! (x) Június 16-án online BlackOwl fintech-meetup: melyek a legfontosabb technológiai kihívások az iparágban?

Továbbra is acélos teljesítmény produkálnak a GeForce-ok. Az elsősorban játékosoknak szánt, ám az utóbbi hónapokban a bányászok által is előszeretettel vásárolt videokártyákra mintegy 106 százalékkal nőtt a kereslet, ezzel a részleg forgalma 2,76 milliárd dolláron állt meg. Az Nvidia kártyáira tehát az idei év első hónapjaiban is kiugró volt az igény. Ennek egyik oka, hogy bizonyos, GPU-kkal bányászható kriptodevizák árfolyama jelentősen megnőtt a közelmúltban, amely miatt valósággal vadásszák a jövedelmező GeForce videókártyákat.

Ezzel párhuzamosan a játékosok oldaláról is kimagasló az igény. A koronavírus-járvány miatt világszerte bevezetett távmunka, távoktatás, na meg persze az otthoni szórakozás iránt megugrott igények továbbra is szokatlanul nagy tömegeket sarkallnak új PC, illetve a játékosok esetében videókártya vásárlására. A jelenlegi helyzetben ez, vagyis a termékek beszerzése igencsak nehézkes, amennyiben pedig sikerül, jóformán csak csillagászati áron, az Nvidia ajánlott árcédulájának többszöröséért lehet hozzájutni a 3000-es GeForce-ok többségéhez. A vállalat ezért dobja piacra a termékek "LHR" (Lite Hash Rate) verzióját, mely kriptobányászatban alacsonyabb teljesítményre képes termékeket jelent.

A GeForce-ok mellett az adatközpontokba szánt termékek is hatalmas növekedést produkáltak. A korábban Tesla néven futott kártyákból származó bevétel 79 százalékkal nőtt, 1,14-ről 2,05 milliárdra felrántva a befolyt összeget, amely ugyancsak rekordnak számít. Jensen Huang megjegyezte, hogy a divízió fantasztikus teljesítményéhez a két éve 6,9 milliárd dollárért felvásárolt Mellanox is hozzájárult. A különféle, nagyteljesítményű hálózati lapkákat és interkonnekt rendszereket tervező cég azóta már be is olvadt az vállalatba, mely tavaly augusztusban jelentette be, hogy a divízió Nvidia (Mellanox) Networking néven működik tovább.

A gaming és adatközpontos termékek mellett szinte eltörpül a munkaállomásokba szánt professzionális kártyák, vagyis Quadrók forgalma. A 372 millió dolláros bevétel ugyanakkor szintén rekordot, illetve 21 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.

A példás sorból csak az autós fejlesztések lógnak ki. Az elsősorban személygépjárművekbe szánt termékek forgalma gyakorlatilag stagnál: a tavalyi 155 millióhoz képest a negyedév során 154 milliós árbevételt produkált a divízió. Az Nvidia 2025 környékére már egy 30 milliárd dolláros piacot vár, amelyből természetesen a lehető legnagyobb szeletet hasítaná ki, vagyis a következő években dinamikusan növekedhet az autós fejlesztések forgalma.

A következő negyedévre 6,3 (+/-2%) milliárd dolláros bevételre számít az Nvidia, ami közel 62 százalékos növekedést jelentene az előző év hasonló időszakához képest.