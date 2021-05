A televíziók ára is kilőtt a félvezetőhiány miatt

A PC-k, illetve annak különféle komponensei és perifériái után a televíziókat is elérte az áremelkedési hullám. Az NPD kutatócég adatai szerint a tavalyi éve első negyedévéhez viszonyítva jelentősen, 30 százalékkal emelkedtek okostévék árai. A háttérben most is a félvezetőgyártók véges termelőkapacitása áll, amely mind a nagy méretű kijelzőpanelek, mind pedig a készülékekhez szükséges különféle chipek ellátására és árára is közvetlen hatással van.

Hogyan gyárt egy fejlesztő backdoort akár egy PDF exporttal? Gyere el május 19-én biztonságos szoftverfejlesztés meetupunkra, és ott kiderül. Gyere el május 19-én biztonságos szoftverfejlesztés meetupunkra, és ott kiderül.

Hogyan gyárt egy fejlesztő backdoort akár egy PDF exporttal? Gyere el május 19-én biztonságos szoftverfejlesztés meetupunkra, és ott kiderül.

Felépítésüket tekintve a modern televíziókészülékek viszonylag egyszerűek, a kijelzőpanel mellett rendszerint csak egy kisebb vezérlőelektronika, illetve tápellátásért felelős áramkör helyezkedik el. Jelenleg azonban mind panelekből, mind pedig az okostévékhez szükséges alkalmazásprocesszorból szűkös az ellátás. Előbbi már a PC-s monitorok árában is visszaütött.

A TrendForce múlt héten megjelent kutatása szerint ennek hatására a monitorokhoz is elengedhetetlen komponensek ellátása 11 százalékkal múlta alul az igényeket az első negyedévben, ami panelenként átlagosan 3,5-4,5 dolláros áremelkedést eredményezett márciusban, illetve áprilisban egyaránt, a piackutató pedig májusra is hasonló ugrással kalkulál.

A televíziók ára a következő hónapokban tovább emelkedhet. Az idei évre halasztott olimpiai játékok, illetve a labdarúgó-Európa-bajnokság egyaránt növelheti a keresletet, habár előbbi megtartása továbbra is kérdéses. A nyári televíziós programoktól függetlenül borítékolható, hogy a 2021-ben már nem fog számottevően csökkenni a készülékek ára, köszönhetően az idei év végig bizonyosan kitartó komponenshiánynak.