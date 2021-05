Kitette az emelt díjas SMS szűrét a Telekom

Május 1-jétől megszüntette az úgynevezett emelt díjas SMS-szolgáltatást a Magyar Telekom, így a jellemzően különféle tartalmak küldésére használt, mára meglehetősen elavulttá vált platformnak elsőként az ország legnagyobb mobilszolgáltatója intett búcsút. A szolgáltató oldalán található tájékoztató nem tér ki a megszüntetés okaira, a Telexnek ugyanakkor a cég képviselője úgy nyilatkozott, elsősorban a visszaélések miatt lett szükség az emelt díjas SMS-ek kivezetésére.

FENNTARTHATATLANNÁ VÁLT

Amint azt Prónay Kinga, a szolgáltató vállalati kommunikációs igazgatóságának munkatársa a lapnak elmondta, az ilyen SMS-eket az elmúlt években számos alkalommal használták félrevezető, megtévesztő szolgáltatásokhoz, ezzel kárt okozva az előfizetőknek. Ezt a Telekom igyekezett különböző mértékű jóváírásokkal kompenzálni, ezzel viszont a szolgáltatás fenntarthatatlanná vált.

előszeretettel használták az emelt díjas SMS-t tévéműsorokban, szavazásokhoz

A szolgáltatók számára egy ilyen rendszer fenntartása és továbbfejlesztése mindenképpen költségekkel jár, melyet többnyire az emelt díjas SMS-eket kezelő külső szolgáltatóktól, jellemzően tartalomszolgáltatóktól kapott jutalékból fedeznek a távközlési cégek. Az ilyen SMS-ek közvetítése sokáig meglehetősen jól jövedelmező üzletnek minősült a teljes értéklánc számára, ám mostanra a technológia jelentősen visszaszorult - a Telekomnál például havonta már csak átlagosan 100 ezer ilyen SMS-t küld és fogad az előfizetői bázis.

Azt, hogy a szolgáltatásba gyakorlatilag kódolva vannak a visszaélések, mi sem jelzi jobban, mint hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogelődje, a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) 2009-ben arra kötelezte a három országos mobilszolgáltatót, hogy az előfizetők védelme érdekében alapesetben tiltsa meg az emelt díjas SMS-ek fogadását. Az ezt előíró határozatban foglaltaknak a Telekom (akkor még T-Mobile) határidőre eleget tett, míg a Telenor és a Vodafone bíróságon támadta meg azt, ám végül mindegyik piaci szereplő bevezette a tiltást.

Utóbbi két szolgáltató a HWSW megkeresésére válaszolva közölte, egyelőre nincs a cégeknél napirenden a Telekoméhoz hasonló intézkedés. A Vodafone ezzel együtt idén év elején több, elavultnak tekintett szolgáltatást (WAP, hangposta, Webmail) is kivezetett. az emelt díjas SMS-ek azonban nem voltak köztük.

APRÓ BETŰS RÉSZ

Az emelt díjas SMS-szolgáltatások igénybevétele kapcsán a legnagyobb aggályt az jelentette, illetve jelenti most is, hogy az ügyfelek a legtöbb esetben nincsenek tisztában azzal, hogy az SMS lekérésével esetenként valójában egy folyamatos szolgáltatásra fizetnek elő. Különösen aggályos, hogy az efféle szolgáltatások elsősorban a fiatalkorúakat, netán az idősebb korosztályt célozzák, akik többnyire jóval kevesebb figyelmet fordítanak a tájékoztató üzenetek, apró betűs részletek elolvasására.

Az NMHH weboldalán elérhető tájékoztató szerint a szolgáltatások tiltása és a tiltás feloldása csak valamennyi tartalomszolgáltatásra együttesen kérhető. Az előfizető tehát vagy valamennyi ilyen szolgáltatást letiltva hagy, vagy valamennyit felold a tilalom alól, így nem kérhető tiltás, illetve nem lehetséges feloldás, csak meghatározott szolgáltatókra, hívószámokra nézve. A szolgáltatók ingyenes szűrőszoftverek biztosításával kötelesek közreműködni abban, hogy kiskorúak ne érjenek el nem kívánatos tartalmat megjelenítő szolgáltatást. A korlátozás a kiskorú előfizető törvényes képviselőjének kérésére sem oldható fel.

A hatóság szerint előfordulhat ugyanakkor, hogy az előfizető annak ellenére kap emelt díjas SMS–t, hogy az alapbeállításként rögzített tiltást nem oldotta fel, illetve megeshet az is, hogy feloldás ellenére nem kapja meg a megrendelt tartalmat – a szolgáltató a díjat mégis kiszámlázta. Mivel a korlátozás feloldása igen egyszerű, az „véletlenül”, nem szándékosan illetve nem tudatosan is előfordulhat, ezen kívül azt az előfizető tudtán kívül a készülékhez hozzáférő más személy is megteheti. Az előfizető kérésére a szolgáltató köteles tájékoztatást adni a szolgáltatás tiltásának feloldására vonatkozó adatokról, körülményekről.

A témával korábban többször foglalkozott a Gazdasági Versenyhivatal is, mely figyelmeztetéseket adott ki az emelt díjas SMS-ek használatával kapcsolatban, illetve fel is függesztett néhány ilyen szolgáltatást.