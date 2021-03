A Webview hibája miatt hasalt el több órára számos androidos app

Bő hét órán keresztül számos androidos alkalmazásnál összeomlásba futhattak bele a felhasználók a tegnap este, illetve ma reggel folyamán - a bosszantó hibát az Android System Webview komponens okozta, amelyhez a Google már kiadta a szükséges javítást. Az Android System Webview az alkalmazásokban a beágyazott webes tartalmak megjelenítéséért felel a Chrome böngészőn keresztül, az adott app elhagyása nélkül.

A hiba világszerte rengeteg felhasználó figyelmét felkeltette, akik a legkülönbözőbb gyártók androidos készülékein találkozhattak vele, egyebek mellett a Samsung jelenlegi és korábbi csúcsmodelljein is. Egy felhasználó Twitteren a Samsung hivatalos terméktámogatási csapata felé is jelezte a hibát, amely aztán válaszában a telefon rendszeralkalmazásainak beállításaihoz navigálva, a WebView frissítéseinek eltávolítását és a telefon újraindítását javasolta megoldásként. Redditen a felhasználók több más modell kapcsán is észlelték a problémát, amelyet valamennyi esetben az Android System Webview frissítéseinek eltávolítása látszott orvosolni.

Szerencsére már nem kell a visszaváltani a korábbi verzióra: a Google tegnap a The Verge-nek hivatalosan is megerősítette, hogy tud a hibáról és aktívan dolgozik annak kijavításán, mára pedig a keresőóriás mind a Webview-hoz, mind a Chrome-hoz kiadott egy frissítést, amely kigyomlálja a sorozatos összeomlásokat okozó bugot. Az új kiadások már elérhetők és telepíthetők az Android System Webview, illetve a Chrome böngésző Play Store oldalairól.

A hiba egyébként sok más app mellett az androidos Gmailt is érintette, amelynél a szolgáltatás aktuális állapotát követő webes felületen a Google is feltüntette a problémát, illetve a reggeli órákban annak javítását is - itt a cég ugyancsak a Webview és a Chrome frissítésére sürgeti a felhasználókat.