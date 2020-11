20 millió havi aktív felhasználónál jár a Brave

Fontos mérföldkőhöz ért a Brave, mint a cég blogposztjából kiderül, a böngésző átlépte a 20 milliós havi aktív felhasználószámot, napi aktív felhasználószáma pedig már 7 millió fölött jár. Noha ezzel a szoftver továbbra is erősen rétegtermék, hiszen a mára 4 százalékos piacrésszel rendelkező Firefox is bő 220 millió havi aktív felhasználót tudhat magáénak, a most jelentett értékek így is egészen látványos előrelépést jelentenek az elmúlt egy év folyamán.

A Brave első stabil verziója egy évvel ezelőtt látott napvilágot, akkor a böngésző 8,7 millió havi aktív felhasználónál járt, a napi használók száma pedig 3 millió volt - a cég tehát mindkét esetben mintegy 2,3-szorosára tudta növelni mindkét bázist egy év alatt. Ahogy a poszt kiemeli, a gyarapodásban az iOS 14 megjelenése is fontos szerepet játszott, miután abban az Apple már a Safarin kívül más alapértelmezett böngészők beállítását is lehetővé teszi - ez a platormon 34 százalékos napi aktív felhasználószám-növekedést hozott a Brave-nek.

A böngésző elsősorban az adatvédelemre helyezett kiemelt hangsúlyával, illetve egyedi hirdetési modelljével különbözteti meg magát a piacon: míg a hagyományos reklámokat és trackereket blokkolja, helyettük tavaly óta saját hirdetési felületeket értékesít, amelyeket a felhasználóknak csak azok egyértelmű beleegyezése után jelenít meg. A cég emellett saját, Ethereumra építő kritovalutát is elindított, Basic Attention Token (BAT) néven, amellyel az egyes (a Brave rendszerében regisztrált) weboldalakat és tartalomkészítőket is megjutalmazhatják a böngésző felhasználói.

Míg a Brave-hez regisztrált tartalomkészítők száma tavaly ilyenkor 300 ezernél állt, mára a 972 ezret is elérte - nekik eddig összesen mintegy 26 millió BAT-t adományoztak a felhasználók. Mindeközben a böngészőben 460 hirdető összesen 2215 hirdetési kampányt indított, amelyek átlagos továbbkattintási rátája a cég szerint a 2 százalékos iparági átlagot jócskán meghaladja, a maga 9 százalékával.

Mindezek mellett a böngésző egy sor partnercéggel is együttműködésre lépett, mint a Guardian VPN, a bitFlyer vagy a Binance - noha a partnerségek kapcsán a cég nyáron egy kisebb botrányba is belefutott, miután kiderült, plusz bevétel reményében affiliate linkekre továbbította felhasználóit, azok beleegyezése nélkül. Ezért a cég akkor gyorsan elnézést kért, és kikapcsolta a kifogásolt funkciót.