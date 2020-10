Tovább nőtt az online piacterek népszerűsége

Az e-kereskedelmi szegmensen belül az online piacterek forgalma is jelentős mértékben nőtt a koronavírus járvány kezdete óta, így a legnagyobb ilyen hazai piactér, az eMAG Marketplace is több kereskedőt vonzott be erre az értékesítési csatornára, a cég "piacozó" partnereinek száma már eléri az ötezret. A kereskedők jelentős része a piacteres megjelenést saját, egyéb értékesítési csatornái mellett, kiegészítő tevékenységként használja, ám egyre kevesebben igénylik saját webáruház létrehozását - derül ki a GKI Digital és az eMAG által végzett reprezentatív kutatásból.

A felmérésben szereplő cégek 59 százaléka nem rendelkezik önálló webshoppal: a kitöltők egyharmada bár tervezi, egyelőre nem fejleszt saját online értékesítési felületet, további 29 százalékuk számára pedig minden igényt kielégít az online piactéren való értékesítés. A KKV-k számára ezeknél az értékesítési csatornáknál csábító lehetőség az alacsony belépési küszöb, ugyanakkor fel kell készülniük rá a cégeknek, hogy a piacterek sokkal kisebb teret adnak a megkülönböztetésre, a verseny szinte kizárólag ár alapon zajlik, emellett az üzemeltető felé értékesítés utáni jutalékot is kell fizetni.

Egy saját webshop létrehozása és üzemeltetése azonban számos hazai KKV számára problémát jelent nem elsősorban anyagi, hanem humánerőforrás szempontjából. Jól mutatja ezt az a tény, hogy a magyar e-kereskedelmi piac (piacteres vagy saját felülettel rendelkező vállalkozások) legkisebb szereplői lényegében one man show-ként üzemelnek, azaz a tulajdonos végez gyakorlatilag minden feladatot a cégnél, a beszerzéstől kezdve a logisztikán át a különféle közösségi marketing kampányok közzétételéig.

A kutatás vizsgálta azt is, hogy a vállalkozások milyen innovációkra hajlandók az online jelenlétük erősítése érdekében. Az eddigi működés újragondolására a megkérdezett vállalkozások háromnegyede hajlandó, 29 százalékuk már tett is lépéseket ennek érdekében, a cégek 24 százaléka viszont a koronavírus ellenére sem gondolkodik a működése finomhangolásán. A munkafolyamatokat a válaszadók több mint fele szervezte vagy szervezi át a jövőben, többek között az otthoni munkavégzés engedélyezésével. A koronavírus miatt a tervezett fejlesztések, módosítások elhalasztása a válaszadók kevesebb, mint felét jellemzi csupán.