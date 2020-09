Segít kikapcsolni a Vivaldi böngésző legújabb frissítése

Segít a felhasználóknak szünetet tartani böngészés, illetve munka közben a Vivaldi 3.3-as verziója: a Chromium-alapú asztali böngésző frissítésével érkező "Break Mode" a koronavírus-járvány miatt számos helyen jelenleg is tartó távmunka során különösen jól jöhet, mikor könnyen összemosódnak a munka- és szabadidő határai. A frissítés több más újítást is hoz, egyebek mellett új alapértelmezett külsőt kapnak a böngésző privát ablakai és a hirdetések és trackerek blokkolása is hatékonyabbá válik.

Az említett Break Mode az URL sáv mellett bal oldalon elhelyezett gombra kattintva aktiválható, ilyenkor a böngésző minden HTML5 hang- és videólejátszást lenémít és leállít, valamint elrejti az összes tabot és egyéb tartalmat a kijelzőről. A Break Mode a "Ctrl" és a "." billentyűk együttes lenyomásával is aktiválható és kikapcsolható. A megoldás nem csak pihenésnél vethető be, azzal gyorsan elrejthető a kijelző tartalma, ha valaki besétálna a szobába, miközben a felhasználó épp érzékeny adatokkal dolgozik.

Az 3.3-as verzióval a Vivaldi a privát böngészőablakok megkülönböztetését is egyszerűbbé teszi a mezei munkamenetektől, azok ugyanis alapértelmezetten új, sötétlila megjelenítési témát kapnak - hasonlóan több nagy rivális böngésző gyakorlatához. Természetesen a felhasználóknak továbbra is lehetőségük lesz maguknak is beállítani a kívánt témákat a böngészőben.

Szintén említést érdemel, hogy az URL-sávban a böngésző mostantól vastagabban szedve kiemeli a fő domént az adott URL-en belül, hogy a felhasználó számára egyértelműbb legyen, ha potenciálisan rosszindulatú oldalra téved. Ezzel könnyebben kiszúrható lehet, ha egy adott weblap más, jól ismert portálnak adja ki magát, akár csak egy-egy karakternyi eltéréssel címében. Az URL sávban továbbá az egyes címek kattinthatóvá is válnak, így igény szerint az egyes webhelyeken belüli navigációt is megkönnyítve.