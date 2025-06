A technológia nagy bukásai és beteljesületlen hype-jai

A technológiai multiknál és startupoknál is előfordul olykor, hogy nem minden a tervek szerint alakul (vagy éppen semmi sem alakul a tervek szerint), és míg vannak termékek, melyek képesek egy egész iparágra hatást gyakorolni, addig akad jó néhány közülük, ami a süllyesztőben végzi, olykor egész látványos zuhanórepülést követően.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az első sorból lehettünk tanúi ezeknek a földbe állásoknak, melyekből most megosztunk néhány menthetetlen és szerintünk még menthető esetet veletek. Az adás apropóját ezúttal is akarva-akaratlanul a mesterséges intelligencia hype adta, aminek a kifutását még nem látjuk előre, de jövőre például már láthatunk majd olyan fizikai termékeket, mely állítólag megmegváltoztatja majd a digitális kütyükhöz fűződő viszonyunkat.

