Szoftvertesztelés: ütött az óra

A manuális szoftvertesztelés a túlkeresleti karrierpiacon minimális IT tudással, akár informatikai érdeklődés nélkül nyitott kaput a prosperáló informatikába, aztán innen lehetett menni automata tesztelői, tesztkörnyezet fejlesztői, netalán fejlesztői irányba. A szakma alapból alacsony reputációja, a túlkereslet megszűnése, a QA lejjebb csavarása, feladataik integrálása, adott esetben a fejlesztőkhöz kerülése nehéz helyzetbe hozta a tesztelőket - azonban a fejlesztőknek is fel kell kötni a gatyát. Sutta Dáviddal (Cloudera) és Gajdos Csabával, a Teszteljük le Discord-csatorna vezetőjével beszélgettünk.

A kraftie eseménysorozat 2025-ös támogatója a Hiflylabs.

