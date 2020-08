Mexikóba költözhetnek az iPhone-gyártósorok

Több ázsiai bérgyártó is tárgyalásokat folytat a mexikói kormányzattal új gyáregységek létesítéséről a latin-amerikai térségben - adta hírül tegnap a Reuters. Az újonnan létesülő gyárakban a tervek szerint okostelefonokat, PC-ket és más szórakoztatóelektronikai berendezéseket gyártanának majd, így többek közt a világ legnagyobb bérgyártójának számító Foxconn Mexikóba helyezné át részben vagy egészében az iPhone okostelefonok összeszerelő bázisát.

A nagy ázsiai gyártók (a Foxconn mellett ilyen a Pegatron) az elmúlt hónapokban kényszerültek a gyártás és a logisztika újragondolására, miután az Egyesült Államok és a gyártóbázisok túlnyomó többségének otthont adó Kína köz feszülő gazdaságpolitikai csatározásoknak köszönhetően egyre több olyan intézkedés születik (védővámok, import és export korlátozások), melyek megnehezítik a cégek tevékenységét.

fotó: reuters

Mindez fordítva is működik, az Egyesült Államok Mexikóval és Kanadával kötött kereskedelmi egyezményében különféle adó- és vámkedvezményekkel arra próbálja ösztönözni a gyártókat, hogy a gyártást a három említett ország egyikébe költöztessék.

Az eddigi fennállásának egyik legnagyobb válságát élő Mexikó számos szempontból ideális terep lehet erre a célra, az olcsó munkaerő és logisztika, nem utolsósorban az időzónák egyezése révén. A Foxconn nem véletlenül számít az egyik legnagyobb külföldi befektetőnek az országban: a cégnek jelenleg is öt gyáregysége üzemel Mexikóban, melyekben tévékészülékeket és szervereket gyárt a vállalat.

A Foxconn új gyártósorainak mexikói nyitásáról a döntés várhatóan az év későbbi részében születhet meg, ám még ez sem garancia arra, hogy végül a tajvani gyártócég ragaszkodni fog terveihez. A Reuters ezzel kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy a Foxconn 2017-ben bejelentett, wisconsini megaberuházása sem valósult meg végül az eredeti terveknek megfelelően.

A bérgyártó egyébként jelenleg a gyártótevékenység mintegy 30%-át Kínán kívül végzi, a cégnek Mexikó mellett több ázsiai gyára is van, így többek közt Vietnámban és Indiában is rendelkezik gyáregységgel. Utóbbiban a nyár óta már csúcskategóriás iPhone-ok is készülnek a helyi piac számára, ezzel megkerülve az indiai kormány által alkalmazott, külföldön gyártott elektronikai termékekre kivetett 20%-os importvámot.