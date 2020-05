Újra kínál korlátlan adatot a Vodafone

Ismét kínál korlátlan adatforgalommal mobiltarifát a Vodafone Magyarország, mely tegnap bemutatta új, RED díjcsomagokból álló portfólióját. A kínálatba érkező két új, a meglévő konstrukciókat leváltó (tehát új előfizetések esetén egyedüliként elérhető) díjcsomag ráadásul nem csak belföldön, hanem az EU tagállamaiban, illetve a legdrágább, Vodafone RED Infinity World tarifánál további 72 országban kínálja a teljes korlátlanságot.

RED FullFull

Bár a Vodafone kommunikációjában azt állítja, hogy idén májusban elsőként vezet be olyan díjcsomagot, mely korlátlan beszélgetés és SMS mellett korlátlan adatot is tartalmaz, ez valójában csak részben igaz. A Vodafone portfóliójában már 2017-ben elérhetővé vált ugyanis olyan díjcsomag (RED Infinity), mely korlátlan adatforgalmat kínált, igaz, EU roaming helyzetben 10 GB-os korláttal. Akkor egyébként négy RED tarifa szerepelt a Vodafone választékában, ezek száma a mostani átalakítással kettőre csökkent.

Másrészt szintén 2017-től a Magyar Telekom moduláris felépítésű tarifakínálatában is összeállítható olyan konstrukció, mely korlátlan beszéd és SMS mellett korlátlan belföldi adatot kínál - igaz, EU roaming helyzetben ez a csomag is korlátos. Ezen felül a korlátlan adatforgalmú - azóta már nem előfizethető - Hello Data tarifákkal 2017-ben komoly piaci turbulenciát okozó Telenornak is van korlátlan belföldi adatforgalmat (szintén korlátos roaming adattal) nyújtó csomagja, vagyis a Vodafone valójában csak a roaming adatkeret eltörlésével hozott újat a piacra a 2020-as ajánlataival.

A két új tarifa közül az olcsóbbik, RED Free fantázianevű konstrukció havi 10990 Ft-ba kerül, ex-UPC-s vezetékes szolgáltatásokat használó ügyfeleknek ebből 2000 forint kedvezményt biztosít a szolgáltató. A RED Free sajátossága, hogy az adatkapcsolat maximális sebessége minden helyzetben maximum 10 Mbps lehet, ezzel hasonló korlátot vezet be a kínálatba a Vodafone, mint amilyen a UPC felvásárlásával megszűnt, egyébként szintén korlátlan adatforgalommal újító UPC Mobil MVNO-szolgáltatásnál jelent meg először hazánkban.

A havi 15990 Ft-ba (vezetékes előfizetőknek 12490 Ft-ba) kerülő RED Infinity World nevű tarifa három lényeges ponton különbözik a RED Free-től. Egyrészt a drágább konstrukció a fent említett sávszélesség-korlátot nem tartalmazza, másrészt az EU tagországain kívül további 72 országban kínál korlátlan adatfogyasztást. Végül, de nem utolsósorban az új portfólióból csak ehhez a tarifához biztosít 5G-s elérést a Vodafone, ami jelentős visszalépés a korábbi feltételekhez képest, az 5G-s kereskedelmi hálózat tavalyi indulásakor ugyanis minden akkor értékesített RED tarifával hozzá lehetett férni az új generációs hálózathoz - persze a megfelelő készülék birtokában.

Erősödő fix-mobil konvergencia

A két versenytárs szolgáltató ugyan nem nyújt korlátlan adatot az országhatáron kívül, ám az EU-s nagykereskedelmi roamingdíjak fokozatos csökkenése miatt vélhetően nem tart már ez az állapot sokáig. A három szolgáltató közül egyébként a Telekom kínálja a legdrágábban a teljes korlátlanságot (tehát korlátlan hang és SMS, illetve belföldi adat) adó tarifát, egy ilyen feltételeket tartalmazó díjcsomag összesen havonta 17950 forintba kerül a magenta szolgáltatónál.

A Telenornál eközben a teljes korlátlanságot adó Hiper XXL díjcsomag havi 15990 Ft-ért fizethető elő, ami megegyezik a RED Infinity World havi díjával. A Telekom ugyanakkor a vezetékes szolgáltatásokra is előfizető ügyfeleknek 30% kedvezményt ad az összes szolgáltatás havi díjából, így a teljes korlátlanság költsége máris 12560 Ft-ra esik vissza, ami jól szemlélteti, hogy miért vannak versenyelőnyben a piacon azok a szolgáltatók, melyek vezetékes és vezeték nélküli hozzáférést egyaránt kínálnak ügyfeleik számára.