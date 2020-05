Frissül a Dell XPS 15, és egy 17 hüvelykes nagy testvért is kap

Frissül a Dell XPS szériája, a sorozat az áttervezett XPS 15 notebook mellett idén egy tiszteletet parancsoló, 17 hüvelykes modellel is kiegészül - nem meglepő módon XPS 17 néven. Az év elején bejelentett, új XPS 13-hoz hasonlóan az XPS 15 és a 17 is valamivel magasabb, 16:10-es képarányú kijelzőt kap, persze megtartva a széria védjegyének számító, rendkívül vékony kávákat - amelyeknek hála a készülékek sok, hasonló méretű panellel szerelt riválisnál érezhetően kisebbek.

A Dell XPS 15 új kijelzője igény szerint 1920x1200, vagy 3840x2400 pixel felbontással érhető el, utóbbi opció érintésérzékeny és a HDR 400 plecsnit is megkapta - mindkét variáns 60 hertzes képfrissítéssel dolgozik. Noha a 15,6 hüvelykes panel körüli kávákat vékonyra faragó "InfinityEdge" kialakítás megmaradt, a cég a vékony felső peremre így is be tudott zsúfolni egy 720p felbontású webkamerát és két mikrofont.

Az XPS 15 az Intel Comet Lake H sorozatú, 45 wattos TDP értékű processzoraival szerelhető fel, a négymagos, 4,5 gigahertzes csúcsórajelű Core i5-10300H-tól akár egészen a nyolcmagos, 5,3 gigahertzes csúcsfrekvenciát produkáló Core i9-10885H-ig. Ehhez dedikált grafika is párosul egy 4 gigabájtos, Nvidia GTX 1650 Ti formájában, DDR4-2933 RAM-ból pedig akár 64 gigabájt is pakolható a notebookba. A PCIe SSD tárterület maximumát 2 terabájtnál húzta meg a gyártó. A készülék oldalairól a klasszikus csatlakozók teljesen eltűntek, az eszközön összesen három USB-C aljzatot találunk, ebből kettő Thunderbolt 3, egy pedig USB 3.1 támogatást kapott. A notebookra emellett egy SD kártyaolvasó is jutott. Az eszköz a Wi-Fi 6 szabványt is támogatja.

A 18 milliméter vékony, konfigurációtól függően 1,83-2,05 kilogrammot nyomó eszköztől (legalábbis a Full HD kijelzővel) a gyártó egészen brutális, 25 órás akkus üzemidőt ígér - ha ez a gyakorlatban is legalább közel ennyinek bizonyul, az XPS 15 lehet kategóriájában a leghosszabb üzemidőt produkáló notebook. A Dell XPS 15 nettó 1300 dolláros indulóáron lesz kapható, még a héten.

KOMPAKT NAGY TESTVÉR

Az XPS 17 nagyon hasonló képességekkel érkezik, annak 17,3 hüvelykes panelje ugyancsak a fenti variációkban érhető el és a RAM, tárterület és processzorkínálat is megegyezik a kisebb modellével. A notebook egyik legnagyobb erősségét a nagyméretű kijelzőhöz képest továbbra is egészen "kompakt" méret jelenti: a Dell szerint a notebook a jelenleg piacon lévő 15 hüvelykes laptopok 48 százalékánál kisebb.

Noha a specifikációk hasonlítanak az XPS 15-nél látottakra, az XPS 17-be egy izmosabb dedikált GPU-t is választható, egész pontosan egy 6 gigabájtos Nvidia RTX 2060. Ami a csatlakozókat illeti, ennél a modellnél már kizárólag Thunderbolt portokban gondolkodott a gyártó, abból összesen négyet találunk az eszközön - egy SD kártyaolvasó társaságában. Az XPS 17 egy kicsit vaskosabb a kisebb testvérnél a maga 19,5 milliméterével, tömege pedig ugyancsak konfigurációtól függően 2,11 és 2,51 kilogramm között mozog. Az Dell XPS 17 várhatóan idén nyáron kerül a boltokba, indulóára pedig nett 1500 dollár lesz.