Megszünteti Cloud Print szolgáltatását a Google

A felhős nyomtatási szolgáltatás még egy évig lesz használható.

Újabb szolgáltatását végzi ki a Google, a keresőóriás ezúttal a Cloud Printnek int búcsút. A megoldás nevének megfelelően a felhős környezetből történő nyomtatást tette lehetővé a hálózati kapcsolattal rendelkező PC-re kötött nyomtatókon, illetve több száz, a szolgáltatást gyárilag támogató eszközön. A vállalat terméktámogatási oldalán, illetve a GSuite adminisztrátoroknak kiküldött levelében adott tájékoztatást a Cloud Print leállításáról.

A 2010-ben bemutatkozott szolgáltatással a hálózatra kötött nyomtatókat egyenesen a felhasználók Google fiókjához lehetett drótozni, majd Chrome OS-ről, vagy bármilyen rendszeren futó Chrome böngészőből elküldeni rá a nyomtatni kívánt dokumentumokat - az ehhez szükséges Cloud Print szervert a cég a böngészőbe és az Android rendszerbe is integrálta, de iOS-ről is használható, a Gmail, a Chrome, illetve a Google Docs alkalmazásokból. Az elmúlt évek során számos nyomtatóba a gyártók be is építették a Cloud Print támogatást.

Bár a szolgáltatás kifejezetten sikeres volt, a Google inkább a natív nyomtatás felé terelné a felhasználókat. Ehhez a cég Chrome OS alatt több fejlesztésen is dolgozik, mint a külső CUPS (Common UNIX Printing System) nyomtatószerverek támogatása, a felhasználók azonosítását is beleértve, a különböző CUPS kapcsolati konfigurációkra vonatkozó irányelvek támogatása, illetve a külső feleknek szánt API-k bevezetése, amelyeken keresztül elérhetők lesznek a nyomtatási munkamenetekre vonatkozó metaadatok, illetve a nyomtatók kezelését, és a nyomtatni kívánt dokumentumok elküldését is lehetővé teszik majd.

Más rendszereket ugyanakkor nem karol fel a cég, a Google azoknak a szervezeteknek akik többféle platformmal dolgoznak azt javasolja, hogy annak saját, natív nyomtatási infrastruktúráját használják, vagy lépjenek kapcsolatba egy a területtel foglalkozó, dedikált szolgáltatóval. A Cloud Print még egy bő évig lesz használható, a vállalat szerint ahhoz 2020. december 31-ig biztosít támogatást. 2021 januárjától teljesen megszűnik a szolgáltatás.