4 milliárd dollárért vesz jutalomplatformot a PayPal

Bevásárol a PayPal, a vállalat nem kevesebb mint 4 milliárd dollárt csenget ki a Honey Science-ért. Utóbbi cég egy vásárlási jutalompontokat kínáló platform, amelynek bekebelezése a PayPal szerint a vállalat történetének "legnagyobb átalakulással járó" felvásárlása lesz.

A Los Angeles-i Honey Science 2012-ben alakult, a platformon keresztül a felhasználók egyszerűbben találhatják meg az akciós termékeket az online vásárlás során. Mára a cégnek mobilos vásárlási asszisztense is van, továbbá árazáskövető funkcióval és jutalomprogrammal is bővült. Az azonnali kuponokat és ajánlatokat a vállalat egy Chrome kiegészítőn keresztül biztosítja. A PayPal közleménye szerint a platform mintegy 17 millió havi aktív felhasználóval rendelkezik, és tavaly több mint egymilliárd dollár megtakarítást hozott össze a vásárlóknak. A Honey mintegy 30 ezer online kereskedővel dolgozik együtt, sokféle szegmensben, a divatáruktól a műszaki cikkeken át a pizzériákig.

A felvásárlással a PayPal a vásárlói aktivitás növelését ígéri a kereskedők számára, illetve reményei szerint mind a PayPal, mind a vállalat birtokában lévő Venmo felhasználószámának növekedését gyorsítja majd, illetve a cégek 275 milliós aktív bázisát is tempósabb vásárlásra sarkallja, egy sor exkluzív ajánlattal a PayPal 24 millió kereskedőt tömörítő hálózatán keresztül. A Honey Science birtokában a cég nem csak a vásárlás végén, de már a folyamat kezdetén is eléri majd a vásárlókat, és személyre szabott ajánlatokat kínálhat nekik. A TechCrunch szerint továbbá a későbbiekben a cég hitelezési szolgáltatása, a PayPal Credit is integrálódhat a megszerzett platformba, amellyel a felhasználók a nagyobb összegű vásárlásokat finanszírozhatják.

Az akvizíció a PayPal várakozásai szerint 2020 első negyedében zárul le. A felvásárlás véglegesítését követően a Honey Science megtartja székelyét Los Angelesben, a csapatot pedig továbbra is a két társalapító, George Ruan és Ryan Hudson vezeti majd. A PayPalnek a vásárlók kiterjedtebb elérése most különösen fontos, hiszen egyre több nagy riválissal kell megküzdenie - az Apple, a Google és már a Facebook is kínál saját fizetési platformot.