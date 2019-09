Nem tudott megújulni az iPhone

Az elnevezések mélyére nézve ugyanis az iPhone Xr közvetlen utódja érkezett iPhone 11 néven, amely alá a közönség logikusan az iPhone Xs leszármazottját várhatta. Ezzel alapvetően még nem lenne probléma, az olcsóbb modell ugyanakkor bizonyos tulajdonságait tekintve alulmúlja a Xs-t, ami a kevésbé körültekintő vásárlóknak még okozhat kellemetlen meglepetéseket. A csúcsmodellek, vagyis a már említett iPhone Xs, illetve az Xs Max közvetlen utódja az iPhone 11 Pro és iPhone 11 Pro Max, az Apple tehát az okostelefonos palettára is elhozta a professzionális képességeket sejtető jelölést. Az eddig csak a cég egyes PC-inél és táblagépeinél ellőtt "Pro" eddig munkagépes tulajdonságokra utalt, az új csúcskészülékek képességeit tekintve azonban erősen vitatható a címke létjogosultsága.

Három lépcsős stratégia

Az elmúlt hónapok szivárogtatásai nagy részt beigazolódtak, az Apple ugyanis nem nyúlt a két éve bemutatott iPhone X fundamentális formatervéhez. Ez egyértelműen alátámasztja, hogy Cupertinóban jó ideje három lépcsős fejlesztési ciklusban gondolkoznak. Az Apple már csak három évente mutat be új készülékdizájnt, illetve változtat okostelefonjai legfőbb paraméterein, elsősorban a méreten, beleértve a kijelző képátlóját is. A termékfejlesztési stratégiára elsőként az iPhone 6-6s-7 mutatott példát, amit az iPhone X-Xs-11Pro tovább vitt, szabad szemmel jól látható változásokra tehát csak egy év múlva lehet számítani. Mindez szöges ellentéte az androidos gyártók stratégiájának, amelyek rendszerint évről évre komolyabban hozzányúlnak a formatervekhez. E helyett az Apple inkrementális fejlesztésekkel igyekszik fenntartani a vásárlói érdeklődést, amely az eladási adatok alapján az utóbbi időben már kevésbé tűnt sikeres stratégiának.

A cupertinói cég tehát 2018 után idén sem vitte túlzásba a fejlesztést. A kijelző 5,8 hüvelykes (Pro Max: 6,5 hüvelyk) képátlója, annak formája, illetve felbontása nem változott. Az OLED panel továbbra is 2436x1125 pixelt rajzol ki az iPhone 11 Pro esetében (Pro Max: 2688x1242), amely 458 ppi-s (pixel per inch) sűrűséget jelent. A kijelző maximális fényereje azonban nagyot nőtt, hisz míg az iPhone X és Xs egysége 625, addig az iPhone 11 Pro 800-1200 nitet ígér tartalomtól függően. A HDR10, a Dolby Vision, és az iPadekkel bemutatott True Tone technológia maradt, a 3D Touch, azaz a kijelzőbe épített nyomásérzékeny réteg azonban eltűnt. Az iPhone 6s-sel immár négy éve bemutatott fejlesztést nem sikerült széles körben megkedveltetni a felhasználókkal, a tavaly megjelent iPhone Xr pedig bebizonyította, hogy nincs szükség a kijelző összeállítását bonyolító képességre. A Super Retina XDR néven marketingelt OLED kijelző szempontjából apró, ám fontos pont, hogy energiahatékonysága 15 százalékkal javult. Erre nagy szükség volt, egyes tesztek alapján ugyanis a korábbi panel kiugróan magas fogyasztást produkált.

Bár a bemutató nem emelte ki, rövid említés szintjén a Face ID-ról is szó esett. A technológia továbbra is egy infravörös kamerát, egy szintén infra fényvetőt (flood illuminator), egy mélységérzékelős (TrueDepth) kamerát, illetve egy pontháló-projektort egyesít az arcleolvasáson alapuló biometrikus azonosításhoz. Két év után finomított a rendszeren az Apple, amely egy szélesebb látószögű optikát alkalmazva könnyebb, és 30 százalékkal gyorsabb azonosítást ígér, bár az nem derült ki, hogy ebből mennyi köszönhető a jövő héten érkező iOS 13-nak, amely ugyancsak hoz ezzel kapcsolatos optimalizációt.

Kamera, kamera, kamera

A legkevésbé sem számít meglepetésnek, hogy idén is továbbfejlődtek a készüléken található kamerák. Ezt emelte ki leginkább az Apple, amely annak fényében nem csoda, hogy jelenleg ezen a területen a legkönnyebb a szó szoros értelmében szabad szemmel is jól látható fejlődést elérni. A cupertinóiak becsületére legyen mondva, hogy a maximális képpontszám évek óta nem emelkedett (feleslegesen), a szenzorok továbbra is 12 megapixelesek. Az egyik nagy változást a harmadik, ultra nagylátószögű kamera jelenti. Ez meglehetősen ellentmond a Huawei stratégiájának, amely inkább a minél magasabb zoomra koncentrált P30 Pro készülékével.



Ezzel a hátlapon egy nagylátószögű 26 milliméteres (f/1.8), egy teleobjektívnek titulált 52 milliméteres (f/2.0), illetve a már említett ultra nagylátószög 13 milliméteres (f/2.4) kamera található a jól megszokott LED villanóval. Érdekesség, hogy míg a 26 és 52 milliméteres optika hat, addig a 13 milliméteres öt elemből áll, utóbbi pedig két társával szemben nélkülözi a képstabilizátort. Az optikák paramétereinek megfelelőn a 26 milliméteres az alapértelmezett, amely egyszeres zoomot nyújt, miközben a 13 milliméteres félszeres, az 52 milliméteres pedig kétszeres zoomot kínál. Említésre érdemes, hogy a korábban kiszivárgott ábrákhoz képest a kameraszigetet végül ízlésesre faragta az Apple, amely a hátlapi üveggel egybefüggő, illetve színezése is azzal megegyező.



Az optikák háza táján eszközölt módisításokkal nincs vége a fejlesztések sorának, a három kamera ugyanis a háttérben minden eddiginél szorosabban dolgozik össze. A képérzékelők felől érkező adatok feldolgozását a továbbfejlesztett Smart HDR végzi, amelyet az Apple az első iterációt ért kritikák után jelentősen továbbfejlesztett. A vállalat vélhetően a Google Pixel 3 által készített éjszakai képeket látva egy (új) night mode-ot, azaz éjszakai beállítást is fejlesztett. A szoftveres megoldás a processzorra támaszkodva képes jelentősen javítani a rossz fényviszonyok melletti képminőségen, automatikusan. Az előlapi kamerához is hozzányúlt a cég, amely 7 helyett már szintén 12 megapixeles szenzort, illetve slow motion támogatást kapott.



A fotózás mellett a videózásra is kitért az Apple, amely funkció ugyancsak profitál a kamerás fejlesztésekből. Az bemutatón ezt egy profik által készített rövidfilmmel demonstrálták, azonban arra vajmi kevés az esély, hogy a következő hollywoodi szuperprodukció egy iPhone 11 Próval forgassák le, bármennyire is szeretné ezt az Apple. A Pro jelölés alatt húzódó extrákból bár a készülékkel fotót vagy videót készítő felhasználók java profitálhat, az iPhone-t még így is legfeljebb csak a lelkes amatőrök használhatják első számú kamerának, amelyekből ugyanakkor a videómegosztó szolgáltatások töretlenül növekvő népszerűségének hála egyre több van. Vélhetően az Apple is épp ezekre igyekszik lőni.

Itt az Apple A13 Bionic

Szokatlanul nagy figyelmet kapott az Apple legújabb, A13-es jelölésű processzora. Bár a kiemelés az évek óta kiemelkedő képességű chipek fényében abszolút megérdemelt, a vállalat vélhetően most jobb híján inkább csak töltelékként használta a részleg vezetőjének néhány diás, a szokásosnál némileg mélyebbre merülő prezentációját. A központi egység alapfelépítése nem változott, maradt a még A11-gyel bemutatott 2+4 magos konfiguráció, amely kettő darab nagy, teljesítményre kihegyezett, illetve négy darab kicsi, az energiahatékony működéshez fejlesztett végrehajtót takar.



A nagy és a kis magok egyaránt 20 százalékkal gyorsultak, miközben az előbbiek fogyasztása 30, utóbbiaké pedig 40 százalékkal csökkent, amely számottevő javulás. A négymagos GPU teljesítménye 20 százalékkal nőtt, fogyasztása pedig 40 százalékkal csökkent. Ugyancsak fejlődött a gépi tanulásos végrehajtáshoz implementált Neural Engine, amely 20 százalékkal gyorsabban dolgozik 15 százalékos fogyasztásmérséklődés mellett. Érdekes részlet, hogy gépi tanulásos műveletekhez mindhárom egységet, tehát a CPU-t, a GPU-t, illetve a Neural Engine-t is használja az Apple, attól függően, hogy az adott helyzetben melyik az optimális. A bemutató alapján a tervezőrészleg kiemelt figyelmet fordított a chip fogyasztásának mérséklésére, amely annak fényében érhető, hogy a kijelző mellett a processzor "eszi" leginkább az akkumulátort.

A lapka mintegy 8,5 milliárd tranzisztorból épül fel, amely bár elmaradt a Huawei napokban bemutatott Kirin 990 5G 10,3 milliárdos értékétől, az Apple fejlesztése ugyanakkor nem tartalmaz integrált rádiós modemet. A két chip egyébként hasonló gyártástechnológiával készül. A TSMC második generációs 7 nanométeres (7+) EUV eljárása a piac aktuális legfejlettebb node-jának tekinthető, vagyis az Apple továbbra sem spórol a chip gyártási költségein.

Elsősorban vélhetően ennek, vagyis az új processzornak, illetve a frissített kijelzőnek köszönhető, hogy az iPhone 11 Pro készülékek akkus üzemideje rendkívül sokat nőtt. A kisebbik modellnél plusz 4 órát ígér az Apple, a Pro Max esetében pedig 5 órát. Arról egyelőre nincs információ, hogy a beépített telep kapacitása mennyivel változott, jelentős ugrásra azonban nem lehet számítani. Amennyiben a több órás javulás a gyakorlatban is megmutatkozik, úgy az iPhone 11 Pro készülékek az üzemidős élmezőnyben landolhatnak majd. Mindez annak fényében lenne nagy pozitívum, hogy pár éve ilyen szempontból még kifejezetten rosszul teljesítettek az Apple okostelefonjai.

Tölteni? Azt nem tud...

A korábban több független forrás által emlegetett kétirányú vezeték nélküli töltés kimaradt az iPhone-ból. Egyes pletykák szerint az Apple nem tudott megbirkózni az androidos konkurensek által látszólag könnyen abszolvált akadállyal. A cupertinói tervezők állítólag nem voltak elégedettek a hatékonysággal, ezért végül inkább elvetették a funkciót. Mindez több szempontból is kínosnak tűnik, hisz az Apple az utolsók között implementálta okostelefonjaiba a vezeték nélküli töltést, mindössze 2 évvel ezelőtt. Ennél kompromittálóbb az ugyancsak 2017 őszén beígért AirPower csúfos bukása, amely arra utal, hogy a cég vezeték nélküli töltéssel foglalkozó részlegénél komoly gondok vannak. Márpedig az Apple felhasználóinak nagyon kapóra jönne a kétirányú töltés lehetősége, ezzel ugyanis az Apple Watch és az AirPods akkumulátora is pofon egyszerűen újratölthető lenne, szinte bármilyen helyzetben.



A kétirányú vezeték nélküli töltés hiányát a tavalyi iPad Prónál megismert 18 wattos gyorstöltővel próbálja felejtetni a cég, amelyet továbbra is Lightning csatlakozón keresztül lehet a iPhone-okhoz kapcsolni. Bár a prezentáción erről egy szó sem esett, a készülékek egy új, U1 jelölésű chippel gazdagodtak, amely az Ultra Wideband (UWB) rádiós technológiára alapozva segíti (majd) a beltéri navigációt, illetve az azt támogató különféle eszközök helyzetének pontosabb behatárolását. Ugyancsak a rádiós részt érinti a gyorsabb, gigabit kategóriás LTE modem, ugyanakkor az egyelőre nem derült ki, hogy ezt már egységesen a Qualcomm modemei biztosítják, vagy esetleg az időközben felvásárolt Intel chipjeinek is jutott még szerep. Üdvözlendő, hogy az iPhone 11 Pro a Wi-Fi 6-ot, vagy más néven az 802.11ax szabványt is támogatja.

Az Apple továbbá kiemelte, hogy az iPhone 11 Pro készülékek is megfelelnek az IP68-as besorolásnak, amely a porral szembeni ellenállóság mellett 4 méteres mélységig, 30 percent át biztosítja a vízállóságot, habár a megfelelően erős bizonyíték hiányában a beázásra továbbra sem vonatkozik a garancia. A cég szerint a fizikai behatásoknak is jobban ellenáll a készüléket borító üveg, amely áttetsző helyett matt hatást kelt asztroszürke, ezüst, arany, vagy éjzöld színezésben. Az iPhone 11 Pro a közvetlen előd iPhone Xs továbbra sem túl baráti árazását örökölte, mely a belső tárhely kapacitásától (64, 256, 512 GB) függően bruttó 400 000, 460 000, illetve 538 000 forintos végfelhasználói árat jelent. Ugyanez a helyzet a 6,5 hüvelykes iPhone 11 Pro Max esetében, amely a 440 000 forintos kezdőárat viszi tovább. Ezért azonban csak 64 gigabájt háttértár jár, a 256-os opcióért már kerek 500 000, az 512-ért pedig a továbbra is elképesztő, bruttó 578 000 forintos összeget kell leszurkolni.

Az iPhone 11(r)

A két csúcsmodell mellé érkezett az iPhone Xr közvetlen utódja, amely tehát némileg megtévesztő módon az iPhone 11 nevet kapta. Bár ez a modell is megkapta az Apple A13 Bionic processzort, a frissített Face ID-t, a jobb előlapi kamerát, az újabb rádiós modemet és Wi-Fi-t, illetve az egyelőre parlagon heverő U1 chipet, a készülék néhány szempontól elmarad az iPhone Xs-től. Az egyik ilyen a kijelző, amely az OLED helyett 6,1 hüvelykes és 1792x828 felbontású (326 ppi) LCD típus, amely képminőség szempontjából alacsonyabb szintet jelent. A hátlapi kamera sem feltétlenül jelent előrelépést, mert bár a hátoldalon két optikai húzódik, az Xs teleobjektívnek titulált lencséje helyett a már kivesézett ultra nagylátószögűvel kell beérni, azaz 2x helyett 0,5x lehet az optikai zoom mértéke.



Az iPhone Xr egyesek számára aránytalanul szélesnek tűnő kijelzőkávája megmaradt, mint ahogy az acél helyett alumíniumból gyártott készülékház is. Javulás, hogy iPhone 11 is IP68-as por és vízállósággal rendelkezik, igaz ez ebben az esetben víz alatt csak 2 méteres mélységig biztosít 30 percen át tartó védelmet. A Pro csúcsmodellekhez képest további különbség, hogy háttértárból 64, 128, illetve 256 gigabájtos opció van, bár ez vélhetően most sem sokakat riaszt majd el a készüléktől. Az Apple kiemelte, hogy az iPhone Xr-hez képest 1 órával hosszabb üzemidőt biztosíthat az új készülék, amely annak tükrében jó hír, hogy már a közvetlen előd is kimagasló üzemidőt produkált.

Az iPhone 11 egyik meglepetése mégsem ez, hanem az ármérséklés, az Apple ugyanis az iPhone Xr-hez képest nettó 50 dollárral olcsóbban adja a fehér, fekete, zöld, sárga, lila, vagy piros színezéssel rendelhető újdonságot. Ez idehaza a háttértár kapacitásától függetlenül bruttó 10 000 forintot jelent, amivel a 64 gigabájtos modell 290 000 forintról indul és 350 000 forinton tetőzik. Bár a csökkenés mértéke csupán néhány százalékos, a cupertinói vállalat ritkán lépett hasonlót, amely arra utalhat, hogy az elődöt sikerült kissé túlárazni. Az Apple számára jelenleg kritikus fontosságú, hogy legalább megfékezze az iPhone-ok eladásának nagy mértékű csökkenését, amely vélhetően szerepet játszott az idei készülékek árazásának kialakításában.



Az iPhone 11 Pro és Pro Max, illetve az iPhone 11 mellett egyelőre az iPhone 8 is marad a palettán, amelyért már csak bruttó 188 000 forintot kell kifizetni. (Ez a nem hivatalos kereskedőknél minden bizonnyal most is alacsonyabb összeget jelent majd). Az iPhone Xr sem búcsúzik, ugyanakkor kérdéses, hogy bruttó 248 000 forintért mennyien veszik majd a tavalyi középkategóriás modellt.