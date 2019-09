Tovább növekszik az SAP Magyarország

A szakember elárulta, hogy a tavalyi évben tovább tudta növelni bevételét Magyarországon az SAP, a szoftvercég ugyanis 2018-ban 36,6 milliárd forint árbevételt ért el, amely csaknem 2 milliárd forinttal haladja meg az egy évvel korábbit. Pintér továbbá elmondta, hogy a vállalat felhős árbevétele is növekedett, a két számjegyű gyarapodás mögött pedig elsősorban a versenyszféra vártnál nagyobb érdeklődése áll. Végül, de nem utolsó sorban a cégvezető kitért a vállalatirányítási rendszerek szegmensére, ahol a következő években egy paradigmaváltás következik az S/4HANA rendszernek hála.

Az ügyvezető igazgató közölte, nagyívű projekteket zártak a pénzügyi, a kereskedelmi, a felsőoktatási szektorokban egyaránt. Utóbbit Pintér különösen nagy sikerként értékelte, hisz az erőfeszítéseknek hála már 15 hazai felsőoktatási intézményben működik integrált, SAP technológián nyugvó informatikai rendszer az intézményirányítási, a gazdálkodási, a kontrolling, a HR folyamatok egységesített kezelésére. A szakember szerint vállalata a mesterséges intelligenciát alkalmazó fejlesztésekből is aktívan kiveszi részét. A jelenkor egyik fő nagyvállalatos hívószavának tekinthető technológiára építve már kínál megoldásokat az SAP, amely, hogy segítse a technológia térnyerését és fejlődését, a Mesterséges Intelligencia Koalícióba is belépett.

A vállalatvezető továbbá elmondta, idén új alpiacra is beléptek, amelyhez a SurveyMonkey-konkurens Qualtrics felvásárlásával ágyazott meg az SAP. A vállalat történetének második legnagyobb, nagyjából 8 milliárd dollár összértékű akvizíciójával komoly kompetenciát szerzett az adatgyűjtés és -elemzés területén. Az SAP ezt elsősorban az élménymenedzsment területén igyekszik kamatoztatni, aszerint, hogy egy helyen, egységesen lehessen mérni, menedzselni a munkavállalói mellett az ügyfelektől származó, a márkával, a termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket, ezek egymásra gyakorolt hatását, illetve meghatározni a potenciális beavatkozási pontokat.

Pintér szerint a következő néhány éves növekedésük egyik hajtóereje a vállalatirányítási rendszerek megújítása lesz. 2025 végével ugyanis megszűnik az SAP ilyen, egyes régebbi verziójú rendszereinek támogatása, ezért már most több partner indítja el központi IT- rendszerének akár egy-két évet is felemésztő átállási projektjét. A cég az S/4HANA-ra migrálja át ügyfeleit, amely egy a HANA in-memory adatbázisra optimalizált ERP rendszer. A cégvezető paradigmaváltásként aposztrofálta a generációváltást, az S/4HANA ugyanis egy sor technikai innovációt kínál, mely kiaknázásához ugyanakkor új szakmai koncepciókra van szükség. Mindezekre építve az SAP Hungary Kft. az idei évre robusztus, a teljes hazai IT-piac bővülési üteme feletti növekedést vár.