Ráncfelvarrást kap a Steam Könyvtár

Megújul a Steam Könyvtár: a Valve bejelentette, a Steam a felhasználók által megvásárolt címeket tartalmazó felülete új külsőt kap, első körben béta zászló alatt. A vállalat szerint a bétateszt hamarosan, szeptember 17-én csütörtökön indul, arra pedig minden érdeklődő játékos feliratkozhat, hogy az éles rajt előtt kipróbálja az új megjelenést és funkciókat.

A frissített Könyvtár mindjárt egy új kezdőoldallal nyit, ahol rögtön végignézhetők az aktuális játékfrissítések, a nemrég játszott címek, gyűjtemények, illetve az ismerősök tevékenysége is - beleértve hogy éppen mit játszanak, valamint azt is, hogy az adott felhasználó saját játéklistájáról mely címekben aktívak éppen az ismerősök, így akár rögtön csatlakozni is lehet a játékhoz. A frissítések kapcsán a Valve előtérbe hozza azok részleteit is, hogy pontosan milyen újításokat hoznak az egyes játékokban.

Az új felület a fejlesztőknek is kedvez, akik új eseménylétrehozási eszközöket kapnak. Ezekkel közvetlenül az új Könyvtár felületén értesíthetik a játékosokat a címeikhez érkező nagy frissítésekről, a játékokban rendezett fontosabb eseményekről vagy fejlesztői közvetítésekről - de akár az érdekesebb rajongói alkotásokat is bemutathatják. A új típusú értesítések persze nem fognak minden játékost elárasztani, a felhasználók csak azon címekkel kapcsolatban látják majd az üzeneteket, amelyek szerepelnek saját Könyvtárukban.

Az új esemény- és bejelentésszerkesztő eszközöket a Valve már ma elérhetővé teszi, így a játékfejlesztők már most elkezdhetnek készülni az új Steam Könyvtár bétájának szeptember 17-i rajtjára. A frissítés már időszerű volt, a Könyvtár megjelenéséhez a cég jó ideje nem nyúlt hozzá - miközben egyre több rivális termék tör a Steam babérjaira a játékosok számítógépein, több területen is, legyen szó a Discordról vagy akár a konkurens Epic Games Store-ról.

Mindeközben a vállalat kísérleti Steam Labs projektjei is haladnak, a júliusban belengetett, hat másodperces Mikroelőzetesek például a napokban már minden Steam játéknál elérhetővé válnak, ugyanígy pedig egy új, tesztelés alatt álló keresőfelület kipróbálására is lehetőség lesz, amely több új szűrőfeltételt is bevezet a keresésekhez.