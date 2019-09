Új arcfelismerési beállításokat vezet be a Facebook

Frissíti az arcfelismerésre vonatkozó adatvédelmi beállítási lehetőségeit a Facebook, az újonnan regisztrált felhasználóknál pedig a közösségi óriás alapértelmezetten ki is kapcsolja a funkciót. A vállalat blogposztban számolt be az adatvédelmi beállításokra vonatkozó újításokról, amelyekkel egyebek mellett az elmúlt hónapok sorozatos biztonsági fiaskóit is igyekszik kompenzálni.

A vállalat először 2017-ben vezetett be az arcfelismerésre vonatkozó beállításokat felületén, noha akkor csak felhasználóinak aránylag szűk körében, tesztjelleggel tette elérhetővé az opciókat. Utóbbiak segítségével lehetőség volt szabályozni, hogy a Facebook használhat-e arcfelismerési technológiát az adott felhasználó megkeresésére az ismerősök által feltöltött képeken, majd felajánlhatja-e a talált személy bejelölését az adott fotón.

A most bejelentett frissítéssel a cég ezt az opciót törli felületéről, helyette pedig teljes felhasználóbázisa számára egy frissített, kifejezetten az arcfelismerésre vonatkozó adatvédelmi beállításmenüt vezet be. Az új megoldás fokozatosan jut majd el a felhasználókhoz a következő hetekben, annak élesedéséről pedig a közösségi oldal értesítésben is mindenkit tájékoztat majd. Ebben a cég arról is részletesebb információkat ad, hogy pontosan hogy használja az arcfelismerést szolgáltatásában, illetve kapásból felajánlja annak ki- vagy bekapcsolását is, anélkül, hogy a felhasználónak a dedikált menüpontba kellene navigálnia.

Akiknél jelenleg nem aktív az arcfelismerés és nem foglalkoznak az új opciókkal, azoknál a vállalat továbbra sem kapcsolja be a funkciót. Ennek megfelelően náluk a Photo Review, azaz a felhasználót tartalmazó képekről dedikált megjelölés nélkül is megkapott értesítések is kikapcsolva maradnak, és a cég nem is tesz ajánlásokat a felhasználók megjelölésére a felismert arcok alapján. Akiknél a funkció jelenleg aktív, azoknak a vállalat nem küld külön értesítést. A bejelentésben a cég arra is siet kitérni, hogy az arcfelismerés csak az ismerősöknek ajánlja fel a fotókon azonosított személyek bejelölését, az ismeretlen felhasználóknál nem - a cég továbbá az arcfelismeréshez használt adatokat, illetve technológiát nem osztja meg harmadik felekkel.