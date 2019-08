Baljós árnyak vetülnek az új Huawei csúcsmodellre

Bennfentes információk szerint a Huawei Technologies szeptember 18-án tervezi a nagyközönség számára bemutatni az idei okostelefon-kínálat csúcsát képező Mate 30 -szériát, ám a bemutató egyelőre távolról sem mutatkozik felhőtlennek. A Reuters értesülései szerint az újdonságok egyelőre nem kapták még meg, illetve kérdéses, hogy valaha megkapják-e a Google-től az Android nélkülözhetetlen alapszolgáltatásaihoz szükséges licenceket az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi embargójának hatására.

Az idei legnagyobb dobás lenne

A Mate 30 bemutatójával a Huawei az elmúlt évek forgatókönyvét kívánja követni idén is, azaz egy tavaszi premiert (P30/Pro) követően az ősszel is be kíván mutatni egy csúcskategóriás modellt. A Huawei-nél a legtöbb technológiai újítás (pl. új rendszerprocesszor) jellemzően az őszi modellekkel debütál, nem várható ez másként idén sem, így például a Mate 30 sorozat tagjai kaphatják meg elsőként az új generációs Kirin 990 rendszerchipet, valamint várhatóan ez a készülék lesz az első a Huawei kínálatában, mely széles körben kínál 5G-s csatlakozási lehetőséget.

Egyben a Mate 30 sorozat az első olyan, csúcskategóriás okostelefon-széria a Huawei-nél, mely a Trump-adminisztráció idén május közepén életbe léptetett exporttilalmi intézkedései után jelenhet meg. Az amerikai-kínai kereskedelmi háború folyományaként létrejött embargó hatására az amerikai cégek - beleértve a Google-t is - nem adhatnak el amerikai technológiát a Huawei-nek és száznál több kínai vagy éppen globális leányvállalatának. Bár az amerikai cégek múlt héten újabb 90 napnyi általános felmentést kaptak a tilalmi intézkedések alól, ez a Google álláspontja szerint a már piacon lévő termékekre vonatkozó enyhítés, vagyis új termékek (mint amilyen a Mate 30 is) esetében általános exporttilalom van érvényben.

Noha a gyártók egyedi termékek és partnerek esetében beadhatnak felmentési kérelmet, ez sem jelent minden esetben megoldást. A Reuters úgy tudja, eddig mintegy 130 beszállítócég kért egyedi elbírálást az illetékes amerikai minisztériumtól annak érdekében, hogy termékeit eladhassa a Huawei részére, mindeddig egyetlen esetben sem született jóváhagyás.

Eladhatatlanná válnak

Szakértők már a kereskedelmi embargó májusi bejelentésekor felhívták a figyelmet rá, hogy a Google licencköteles szolgáltatásai nélkül gyakorlatilag eladhatatlanná válnak az androidos mobilok Európában és más, Kínán kívüli célpiacokon. A még piaci bevezetés előtt álló típusok mellett a korlátozás hatással lehet a már eladott készülékek használatára is, így legalábbis bizonytalanná válhat a jövőbeni rendszerfrissítések sorsa.

Egyelőre az is kérdéses, hogy a kereskedelmi embargó hogyan hat a Huawei februárban bejelentett, hajlítható kijelzős készülékének, a Mate X-nek a bevezetésére, mely az eredeti tervekhez képest eleve késésben van. Mindenesetre sem a Mate 30-sorozattal, sem a Mate X-szel nem késlekedhet sokáig a Huawei, ha nem akar lemaradni az év végi kereskedelmi csúcsidőszakról, ahol olyan versenytársakkal kell majd megmérkőznie, mint a nemrég bemutatott Samsung Galaxy Note10, vagy éppen az új iPhone.