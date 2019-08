Terminálba ágyazott reklámmal kísérletezett a Standard JavaScript library

Merész, és a fejlesztők körében erősen megosztó monetizációs stratégiába kezdett a népszerű, havonta csaknem hárommillió alkalommal letöltött Standard JavaScript library csapata: a library az npm JavaScript csomagkezelővel történő telepítéskor, méretes banner hirdetést dob fel a terminál felületén. Nem meglepő módon a fejlesztői közösség jelentős része felháborodással fogadta a lépést, miután ahogy a ZDNet által idézett egyik egyesült államokbeli fejlesztő fogalmaz, a terminál a hirdetésmentes felületek "utolsó bástyája" - de a megoldás több más problémát is felvet.

A Standard 14.0.0-s verzió érkező hirdetések mögött a Funding library dolgozik, amelyet a fejlesztők az új kiadáshoz csomagoltak. A megoldáson keresztül hirdetők a felhasználók termináljaiban vásárolhatnak hirdetési felületet, az libraryt felhasználó nyílt forrású szoftverek telepítése során - a megjelenő hirdetések egyébként semmilyen felhasználói adatot nem gyűjtenek. A Funding gazdái a hirdetésekből befolyó összegeket megosztják a nyílt forrású projektekkel, amelyek hagyományosan nehezen tudnak bevételhez jutni.

Azonban míg egyesek szerint egy-egy hirdetés felbukkanása a parancssorban kis áldozat a nyílt forrású szoftverek támogatására, többen azt kifogásolták, hogy a telepítés utáni hirdetések a logfájlokba is bekerülnek, ami a különböző alkalmazásokhoz kapcsolódó debugging feladatokat is megnehezíti. Egyes JavaScript csomagok ráadásul akár több száz függőséggel is rendelkeznek, ha pedig a hasonló hirdetési gyakorlatok elterjednek, az komoly nehézségeket okozhat a fejlesztőknek.

Ahogy a ZDNet is kiemeli nem ez az első ilyen kezdeményezés, az OpenCollective projekt is hasonló célt szolgál, noha az nem banner hirdetésekkel operál, hanem adományozási lehetőségeket dob fel telepítés után az egyes projektekhez kapcsolódóan. A fogadtatás az OpenCollective esetében sem volt igazán pozitív, ugyanakkor nem ütközött túlzott ellenállásba sem, miután nem méretes reklámokkal próbált bevételhez jutni. A kezdeményezés az elmúlt év során egészen sikeres lett, olyan nyílt forrású projektek is használni kezdték az OpenCollective üzeneteket, mint a JSS, Nodemon vagy a core.js.

Sokan a Funding kapcsán is hasonlóan lendületes terjeszkedéstől félnek, ráadásul jóval zavaróbb következményekkel - nemtetszésüknek pedig hangot is adnak. A negatív visszhang miatt a Funding hirdetéseket az elsők között bevezető Linode is inkább úgy döntött, kihátrál a gyakorlat mögül, tweetje szerint a napokban leállította a terminálos hirdetéseket. A heves negatív érzelmeket az is jól mutatja, hogy már meg is született az első, terminálokra szánt hirdetésblokkoló, amely épp a Funding npm modulja, illetve a hasonló megoldások reklámjait hivatott kiszűrni.

A Standard library fejlesztőinek GitHub posztja szerint a funkciót kísérleti jelleggel vezették be, hogy kipróbálják mint lehetséges új bevételi forrást, ugyanakkor már lekapcsolták azt. A poszt rávilágít, hogy a Standard és sok más nyílt forrású projekt is komoly nehézségekkel küzd a bevételi források kapcsán, a vállalati partnerek még ha támogatnak is egy-egy projektet, annak összege jellemzően éppen elég, vagy kevés rá, hogy azt a víz felett tartsa.