Harmony OS: mégis van saját rendszer a Huawei tarsolyában

Saját operációs rendszert jelentett be a Huawei, amellyel egy sor platformot célba vesz, beleértve az okostelefonokat is. Noha a rendszer kapcsán egy ideje már keringenek pletykák, az valamelyest mégis váratlanul jön, miután a gyártó alig néhány hete még arról beszélt, nincs saját Android alternatívája, az elmúlt években egy ipari felhasználásra szánt rendszert fejlesztett. A vállalatnál úgy tűnik a nyilatkozattal a mostani bejelentés hatását akarta még drámaibbá tenni.

A telefontól a hangszóróig

A Harmony OS néven érkező rendszerről a gyártó Kínában tartott fejlesztői konferenciáján rántotta le a leplet, azzal pedig egy füst alatt okostelefonokat, viselhető eszközöket, okostévéket, okoshangszórókat, sőt notebookokat is felszerelne - noha élesben, készüléken a vállalat egyelőre nem demonstrálta a szoftvert. A gyártó szerint a Harmony OS egy mikrokernel alapú, elosztott dizájnra épülő rendszer, így rugalmasan igazítható számos eszközhöz, illetve az alkalmazásfejlesztés is egyszerű a platformra. A mikrokernel alapokat tekintve a megoldás a Google által jelenleg is fejlesztett Fuchsia OS-re emlékeztet. A rendszer fejlesztésén a Huawei két éve dolgozik, jelenleg a mikrokernel 1.0-s verziójánál jár, a 2.0-s kiadás jövőre, a 3-as főverzió pedig 2021-re várható.

A mikrokerneles felépítés a vállalat szerint biztonsági előnyökkel is jár, ahogy az XDA idézi, a cég "formális ellenőrzési eljárásokat" használ a kernel biztosítására - a gyártó szerint olyan biztonsági megoldásokról van szó, amelyeket többek között a légi közlekedésben is alkalmaznak, noha további részleteket egyelőre nem közölt a megoldásról. Azt viszont elmondta, a mikrokernel igény szerint skálázható a szélesebb körű védelem biztosítása végett. A rendszer egyébként EAL 5+ (Evaluation Assurance Level) minősítést kapott.

A kínai óriás a teljesítmény terén is előrelépést ígér nem csak az Androidhoz, de más, Linux alapú rendszerekhez képest is. A Harmony OS egy elosztott virtuális buszt használ, egyszerűsített protokollal, amely a cég szerint a csatlakoztatott hardver (kijelző, kamerák stb.) gyorsabb felismerését eredményezi. A rendszer emellett az Androiddal ellentétben, nem a Linux kernelből ismert ütemezőmechanizmust használja, hanem egy "determinisztikus késleltetési motort" amely a rendszer terheltségének valós idejű elemzése és előrejelzése mellett, ütemezi az erőforrások használatát - ez a gyártó szerint a válaszidő-késleltetésben 27,5, a válaszidő fluktuációjában pedig 55,6 százalékos előrelépést hoz.

Saját fordító és IDE

A Huawei továbbá saját Ark fordítót is elérhetővé tesz, amely egy számos programnyelven íródott kódból képes a Harmony OS-en futtatható alkalmazást fordítani, beleértve a C-t, C++-t, Javát és a Kotlint is. Az eszközről a cég már korábban is beszélt, az egy olan statikus fordító, amely a kapott kódból közvetlenül gyárt gépi kódot, dedikált interpretert így teljesen kiiktatva a folyamatból. A vállalat júniusban arról beszélt, a megoldással elsősorban a C és Java kód futtatási hatékonyságát igyekezett növelni, ezért jó eséllyel a Harmony OS appok is ezekre építve nyújthatják majd a legjobb teljesítményt.

A fejlesztőknek továbbá a vállalat ígérete szerint hamarosan IDE-t is kiad, amellyel valamennyi eszköztípusra lehetséges lesz a fejlesztés, az okostelefonoktól a tévéken át az okoshangszórókig. A Huawei a későbbiekben a Harmony OS forrását is megnyitja majd, azt azonban nem árulta el, ezt pontosan mikor tervezi - azt viszont elmondta, a rendszeren nem enged majd a felhasználók számára root hozzáférést, annak biztonsági kockázata miatt.

Megelőző csapás?

A bejelentés logikus lépés a gyártó részéről, hiszen az Egyesült Államok májusban kirótt, majd az utóbbi hónapokban többször lazított, de így is kétséges végkimenetelű szankciói ugyanis komoly nehézségek elé állították a céget, azzal fenyegetve az elveszíti a hozzáférést a Google mobilos ökoszisztémájához. Ez megfelelő B-terv hiányában ellehetetlenítené a gyártó helyzetét az okostelefon-piacon - de még a saját fejlesztésű rendszerrel sem gyerekjáték a vállalatnak teljes értékű alternatívát kínálnia a Google platformja helyett. Az ügyben ugyanis nem az Android rendszer a kritikus komponens, amelyhez a vállalat elveszítheti a hozzáférést, hiszen egy nyílt forrású szoftverről van szó, sokkal inkább a Google mára alapvetőnek számító szolgáltatáspalettája, illetve a Play Store alkalmazásbolt. Utóbbi nélkül a cég főleg a nyugati piacokon vásárlók hatalmas tömegeit veszítheti el, még úgy is, hogy az új rendszer egyébként képes az androidos alkalmazások futtatására, hiszen a felhasználóknak nincs megbízható forrása, ahonnan azokat beszerezhetik.

Éppen ez lehetett az egyik ok, amiért a vállalat egy egyszerű Android fork helyett saját rendszer fejlesztése mellett döntött, hiszen addig is, amíg felépíti saját alkalmazás-ökoszisztémáját (ami a cég erős hátterével is évekbe telhet), kell valamilyen plusz tényező, amivel legalább a vállalkozó kedvű felhasználókat maga köré vonzhatja. A Harmony OS által ígért teljesítménybeli előrelépés és plusz biztonság pedig épp ilyen lehet.

Bár a Huawei egyelőre arról beszélt, nem tervezi leváltani az Androidot okostelefonjain, a cég szerint a folyamatot alig egy-két nap alatt le tudná zongorázni. Persze a fenti okok miatt érthető, hogy a cég nem akar beleugrani a váltásba, a háttérben minden bizonnyal gőzerővel építi saját alkalmazáspalettáját, hogy készen álljon egy esetleges újabb összezördülésre az Egyesült Államokkal. Ez ráadásul a Google számára is aggodalomra adhat okot, a keresőóriás már nyár eleje óta győzködi ugyanis az Egyesült Államok kormányát a szankciók visszavonásáról - nem csak a Huawei sokmilliós készülékbázisának elvesztésétől tartva, de arra is hivatkozva, hogy a kínai cég saját mobilos operációs rendszere jelentheti az igazi nemzetbiztonsági kockázatot. Az ilyen félelmeket ugyan a Harmony OS forrásának megnyitása valamelyest eloszlathatja, az viszont továbbra is nyugtalaníthatja a Google-t, ha az okostelefon-piac második legnagyobb, a szankciók dacára is tempósan növekvő szereplője nem csak kivonja készülékeit a keresőóriás szárnyai alól, de rivális platformot is indít.