Októberben kezd tisztogatásba a Chrome kiegészítők között a Google

Komoly tisztogatásba fog a Chrome kiegészítők között a Google, a vállalat idén októberben végleg kiebrudalja a frissített adatkezelési irányelveihez nem igazodó böngészőkiegészítőket. A cég erre vonatkozó tervei nem jönnek meglepetésként, a vállalat már májusban beszámolt róla, hogy szigorít a felhasználói adatok kezelésén.

Az új feltételek szerint a Chrome kiegészítők már szigorúan csak olyan adatokhoz kérhetnek hozzáférést, amelyek fő funkcióikhoz feltétlenül szükségesek. Amennyiben egy adott funkció implementálásához kétféle engedély is megfelel, a fejlesztőknek azt kell választaniuk, amely kevesebb információt gyűjt be a felhasználóktól. A vállalat mindezek mellett már az az eddiginél számottevően több kiegészítőnél követeli meg, hogy azok közzétegyék adatvédelmi irányelveiket - az ilyen szoftverek sorába már minden, személyes kommunikációt, illetve a felhasználóktól gyűjtött tartalmat kiszolgáló kiegészítő beletartozik.

A bejelentéskor a Google még arról beszélt, már a nyár folyamán elkezdi ellenőrizni a frissített feltételek betartását, most azonban úgy tűnik ad még némi haladékot a fejlesztőknek hogy igazítsanak kiegészítőiken, és idén október 15-től kezd tisztogatásba. A böngészőkiegészítők készítőinek tehát nem egész három hónapjuk van, hogy termékeik adatkezelését rendbe szedjék, ezt követően amennyiben az nem illeszkedik a Google által kijelöltekhez, a keresőóriás azt egyszerűen törli a Chrome kiegészítőket gyűjtő online boltjából.

Az intézkedések a vállalat Project Stribe kezdeményezésének zászlaja alatt indultak, amellyel a Google célja, hogy több termékében is kordában tartsa a külső fejlesztők hozzáférését a felhasználói adatokhoz, illetve azok kezelését. A vállalat az októberi határidőt bejelentő blogposztjában több támpontot is felsorolt az érintett fejlesztők számára, amelyek alapján frissíthetik kiegészítőiket. Ezekben a cég azt javasolja, vegyék számba a termékeik által igényelt engedélyeket, és ahol lehet, válasszanak kevesebb felhasználói adatot igénylő alternatívát, illetve a szükséges engedélyek listáját tüntessék fel a kiegészítő Chrome Web Store oldalán is - a listát pedig, amennyiben a későbbiekben új engedélyt igényelne a szoftver, ne felejtsék el frissíteni.

Ezeken felül a cég a fentebb már említett adatvédelmi irányelvek közzétételét is megköveteli, továbbá a felhasználói adatok továbbításánál azok titkosítására is kötelezi a fejlesztőket. A szükséges módosításokat tehát október 15-ig van lehetőség elvégezni, ezt követően a Google kíméletlenül törli a szabályzatához nem illeszkedő kiegészítőket.