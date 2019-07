Kezdjünk el barátkozni a Kioxia márkanévvel

A korábbi (kényszerű) tulajdonosváltás után nevét is lecseréli a Toshiba Memory Corporation (röviden TMC). Egy friss közlemény szerint a vállalatot és annak egyes termékeit októbertől Kioxia néven kell majd keresni. Az új márkanév a japán kioku (emlékezet, memória), valamint a görög axia (érték) szavakból áll össze. A mozaikszó mögött az átalakulás alatt álló vállalat víziója húzódik, melyben olyan kiemelkedő memóriás termékeket szállítana, amelyek megfelelnek a piac gyorsan növekvő igényeinek, beleértve a kapacitást és a teljesítményt.

A TMC-t lassan egy éve vezető Stacy J. Smith természetesen üdvözli a változást, amelyet vállalata fejlődésének egy következő lépéseként konstatált. Smith tavaly októberben érkezett a céghez, amelyet megelőzően kereken 20 évet húzott le az Intelnél. A szakember 2006 és 2016 között a chipgyártó pénzügyi igazgatója volt, ezt követően pedig a gyártás és a sales elnökeként tevékenykedett. Korábbi pletykák szerint a szakember egyike volt az Intel elnök-vezérigazgatói székére pályázóknak, az igazgatótanács azonban végül az korábban éppen Smith-t váltó CFO-t, Bob Swant nevezte ki a vállalat élére.

Az ügyvezető elnök kinevezése előtt bő egy évvel került szinte teljes új tulajdonosi körhöz a TMC. A potom 18 milliárd dolláros tranzakció mögött több vállalat szerepel, beleértve a Japán Fejlesztési Bankot (Development Bank of Japan), amely 2,687 milliárd dollárral járult hozzá a felvásárláshoz. A sorban ott van még a Mitsubishi UFJ Financial Group pénzügyi intézet is, tekintélyes, 4,927 milliárd dollárnak megfelelő jennel, a Bain Capital pedig 3,8 milliárdot dob a kalapba - ugyanennyit pedig a magántőke befektetési alap ajánlatához a Toshiba és WDC közvetlen konkurensének számító SK Hynix is hozzátett.

Az igencsak tisztességesen jövedelmező TMC-t kényszerű lépésből értékesítette az anyavállalat, Toshiba. Ahogy korábban megírtuk, a Toshibára amerikai leányvállalata, a Westinghouse Electric mért pénzügyi atomcsapást. A cég tavaly előtt vásárolta fel a nukleáris létesítmények építésével és üzemeltetésével foglalkozó CB&I Stone & Webstert. A 2015 decemberében lezárult akvizíciótól első körben 87 millió dolláros veszteséget, hosszú távon viszont már évi 2 milliárd dolláros profitot várt a Toshiba. A prognózis azonban végül igencsak optimistának bizonyult, a mérleg durva veszteségbe csapott át. Ennek mértékét először optimistán 4,46 milliárd dollárnak megfelelő japán jenre kalkulálta a vállalat, majd később már 6,3 milliárd dollárról szóltak a hírek, nem sokkal később pedig már 10 milliárd közelire taksálták az összeget, amely pénzügyi krátert jobb híján az aranytojást tojó tyúknak számító TMC áruba bocsátásával volt kénytelen betömni a Toshiba.