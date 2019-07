Reklámmentes, előfizetéses hírolvasó szolgáltatást indíthat a Mozilla

Folytatja az új monetizációs lehetőségek utáni tapogatózást a Mozilla: a szervezet ezúttal egy reklámmentes hírolvasást lehetővé tevő előfizetés kapcsán vizsgálja a felhasználók hozzáállását. A Mozilla kapcsolódó oldalán már fel is tűnik a feliratkozási opció a szolgálatatásra havi 5 dollár ellenében, ugyanakkor ez a gomb egyelőre csak egy kérdőívhez vezet, amellyel a Mozilla az "Ad-free Internet" néven emlegetett szolgáltatással kapcsolatos érdeklődést méri fel. Egyes felhasználóknak a cég már véletlenszerűen kiküldött böngészős értesítésekkel is elkezdte ajánlani a terméket.

A szolgáltatás nem csak cikkeket, de azok hangos verzióit is tartalmazza majd, továbbá a különböző eszközök között szinkronizálható könyvjelzőket, exkluzív tartalmakat és egy dedikált alkalmazást is - mindezt hirdetések nélkül. Hasonló megoldásokat már több cég gondozásában is láthattunk, az első értesülések szerint a Mozilla is egy hasonló vállalattal együttműködve teszi majd elérhetővé saját termékét, amely a Scroll szolgáltatására támaszkodik majd. A Scroll lényegében a fentebb sorolt funkcionalitást teszi elérhetővé, 12 médiapartnerrel együttműködésben, mint a The Atlantic, a USA Today vagy a Vox. Az "Ad-free" vagy hirdetésmentes internet elnevezés így enyhe túlzásnak hat, mindenesetre amennyiben a szolgáltatás elindul, vélhetően a Mozilla a partnerlapok számát is igyekszik majd bővíteni. Utóbbiakkal a befolyó előfizetési díjakat a szervezet megosztja, noha arról nem árult el részleteket, hogy pontosan milyen arányban.

A Mozilla egyre több területen próbál magának stabil bevételi lábat találni, jelenlegi forrásai mellett. A Mozilla pillanatnyilag elsősorban a különböző online keresőmotorokkal kötött megállapodásaira támaszkodik, közülük is főként a Google-ra, a cég bevételeinek mintegy 90 százaléka származik a keresőktől begyűjtött összegekből. A maradékot javarészt a Mozilla szárnyai alatt működő Pocket hírolvasó és -kurátor app szponzorált tartalmai adják, amely egy ideje a Firefoxban beépítve megtalálható.

Ezt egészítheti ki az előfizetéses hírolvasó felület - illetve az őszre ígért prémium Firefox verzió is. Utóbbiról a Mozilla szűk egy hónappal ezelőtt beszélt, annál a havidíjért cserébe tervez extra szolgáltatásokat, például VPN-t és online tárhelyet biztosítani a felhasználóknak. A jelenleg ingyenesen elérhető funkciók ugyanakkor továbbra is díjtalanok maradnak. Azt egyelőre nem tudni, hogy az új hírolvasó szolgáltatás rajtját a Mozilla pontosan mikorra tervezi, mindenesetre a jelenlegi híroldal-felhozatal elsősorban az egyesült államokbeli felhasználóknak lehet vonzó - legalábbis ha nem használnak hirdetésblokkolót.