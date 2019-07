Alapjaiban újul meg az androidos Firefox

Felturbózza böngészőjének androidos kiadását a Mozilla, a Firefox kívül-belül megújuló friss kiadása preview verzióban már letölthető a Play Store-ból, azt az érdeklődők használatba is vehetik. Az új, még részben fejlesztés alatt álló verziótól a szervezet komoly előrelépést, mintegy kétszeres sebességnövekedést ígér.

Az új kiadás a Mozilla saját fejlesztésű GeckoView motorjára támaszkodik, ez dolgozik egyébként a Firefox Focus mögött is - utóbbi minimalista androidos böngésző kifejezetten a követésmentes, a privát szféra védelmét előtérbe helyező böngészési élményre lett kihegyezve. Az új motorral a szervezet most hasonló váltásra készül, mint 2017-ben az asztali platformokon a Firefox Quantummal, egyrészt teljesen újrarajzolva böngészőjét Androidon, másrészt azt élesen megkülönböztetve a platformon elérhető többi, jobbára a Google-től ismert Blink motorra támaszkodó böngészőtől - és persze hangsúlyosan megtartva függetlenségét a keresőóriástól.

A GeckoView-ra támaszkodó androidos Firefox a Mozilla szerint kétszer gyorsabb lesz a jelenlegi fősodorbeli verziónál, továbbá az új kiadás letisztultabb, minimalista külsőt is kap, az URL sávot a kijelző aljára költöztetve, ami különösen a mai méretes paneleknél jóval könnyebben elérhető, mint a hagyományos, a képernyő tetején elhelyezett címsávok. A böngészőbe megérkezik a Collections, azaz "gyűjtemények" funkció is, amellyel a kedvelt weboldalak menthetők el és rendezhetők a felhasználó igényei szerint, illetve meg is oszthatók másokkal. Az új kiadásban továbbá a Mozilla alapértelmezetten bekapcsolja a követésvédelmet, azaz a Tracking Protection funkciót, akárcsak június eleje óta az asztali verzióban, így külön beállítás nélkül is blokkolva a harmadik féltől származó trackereket.

Az androidos Firefox GeckoView motorra támaszkodó változatának fejlesztőket, illetve a korai verziók után érdeklődőket célzó előzetes kiadása már letölthető a Google alkalmazásboltjából - azt persze kapcsolódó blogposztjában a Mozilla is igyekszik hangsúlyozni, hogy miután még fejlesztés alatt álló verzióról van szó, érdemes számolni vele, hogy a felhasználói élmény jócskán elmarad majd a végleges kiadásétól.

A szervezet a következőkben a lehető legtöbb erőforrást az új alapokra helyezett böngésző fejlesztésére allokálja majd, ez viszont egyben azt is jelenti, hogy a korábban is említett, már GeckoView-alapú Firefox Focus fejlesztését szünetelteti. Ezzel együtt persze utóbbi böngésző továbbra is használható marad, ahogy a fősodorbeli Firefox is. Azt egyelőre nem tudni, hogy az új alapokra helyezett, frissített kiadás mikor lát napvilágot, a Mozilla azonban "új mobilos stratégiája" kapcsán 2019-es rajtról beszél, így nincs kizárva, hogy még idén elérhető lesz az átrajzolt androidos Firefox.