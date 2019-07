Véget érhet a Huawei kálváriája

Fellélegezhet a Huawei, a kínai óriás hamarosan újra üzletelhet az egyesült államokbeli vállalatokkal, így egyebek mellett a Google Android rendszerét és ökoszisztémáját is megőrizheti okostelefonjain. Az USA elnöki rendeletének értelmében, idén májusban érvénybe lépett tiltás eltörlését Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a G20 csúcstalálkozón jelentette be Oszakában, igaz a feloldás pontos feltételei egyelőre nem tisztázottak. Ahogy Trump fogalmazott, a szankciók feloldása a "súlyos nemzetbiztonsági problémát nem hordozó" termékekre vonatkozik, ebbe az első értesülések szerint az okostelefonos üzletágat érintő hardver- és szoftverkomponensek is beletartoznak. A Huawei egyelőre nem adott hivatalos nyilatkozatot az ügyben.

Az amerikai cégeknek is fájt az elnöki rendelet

Az amerikai cégek Huawei-jel való együttműködésének korlátozása a Kínával folytatott gazdasági hidegháború egyik legkomolyabb eleme volt az elmúlt hetekben - noha az nem csak a kínai feleknek volt fájdalmas, hiszen a Huawei rengeteg pénzt hagyott ott amerikai vállalatoknál. A gyártó tavaly csak az Intel, Qualcomm és Micron chipjeire mintegy 11 milliárd dollárt költött el. De mások mellett a Broadcomot is fájdalmasan érintette a lépés, a cég néhány hete arról beszélt, idei éves árbevételét már most 2 milliárd dollárral rövidítették meg a Huawei ellen hozott intézkedések.

Ennek megfelelően nem csak a kínai fél, de az amerikai cégek is gőzerővel igyekeztek meggyőzni a Trump-adminisztrációt a tiltás feloldásáról, beleértve a Félvezetőipari Gyártók Szövetségét is (SIA), amely több alkalommal is kezdeményezett megbeszéléseket a kormányzati körökkel, az intézkedések amerikai chipgyártókra gyakorolt hatásáról. Kína arról beszélt, a Huawei-re kirótt szankciók eltörlése alapfeltétele bármilyen kereskedelmi megállapodásnak a két ország között.

A tiltás egyik legsúlyosabb következménye azonban nem is a hardvergyártók elvágása volt a kínai óriástól, hanem a Google-é: a döntés értelmében a keresőóriás semmilyen támogatást nem nyújthatott a Huawei számára az egyébként szabadon felhasználható Androidot illetően, illetve nem biztosíthatott hozzáférést a licencköteles Google Play Services és Google Play Protect szolgáltatásokhoz - előbbi számtalan androidos app, mint a YouTube vagy a Gmail működésének elengedhetetlen kelléke, utóbbi pedig a Play Áruházból letöltött szoftverek biztonsági integritására ügyel. A bejelentést követően szinte azonnal eltűntek a Google vállalati ügyfeleknek ajánlott Android Enterprise Recommended (AER) programjának támogatott készüléklistájáról - mára azonban a gyártó több modellje ismét feltűnt a Google AER oldalán, ami jól mutatja, hogy már a cég is komolyan számol a kínai partner visszatérésével.

A hivatalos jóváhagyás még várat magára

Trump bejelentése ugyanakkor nem jelenti a tiltás azonnali feloldását, a Huawei egyelőre még ott van a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő vállalatok listáján, vélhetően azonban már nem sokáig. Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozója a Bloomberg szerint a várakozásoknak megfelelően, jól sikerült, ami további reményt adhat a probléma mielőbbi rendezésére, akár már ezen a héten visszaállhat a májusi rendelet előtti ügymenet a kínai óriás és az amerikai cégek között.

Noha így a Huaweinek nem kell majd olyan problémákkal megküzdenie, mint az Android helyett egy alternatív, saját operációs rendszer bevezetése, illetve a megfelelő alkalmazás-ökoszisztéma kiépítése, a néhány hetes tiltás így is megviselte a céget, saját becslései szerint a következő két év bevételét mintegy 30 milliárd dollárral vetik majd vissza az elmúlt hetek eseményei, és ehhez adódik még hozzá a brandjében esett csorba. A tiltás a kínai vállalat okostelefon-piaci előretörésének lendületét is jó eséllyel megtöri, a cég mára a második legtöbb telefont értékesíti a Samsung után, korábbi optimistább becslések szerint pedig akár idén átvehette volna a dobogó első helyét is - erre azonban az ideiglenes tiltást követően már jóval kisebb az esély. A Huawei okostelefonok tulajdonosai mindenesetre örülhetnek, hiszen a későbbi szoftverfrissítések eddig ködös sorsa most megoldódni látszik.