Letölthető az új Windows Terminal előzetes kiadása

Elérhető a Microsoft várva várt termináljának előzetes verziója. A Windows Terminal preview kiadása ingyenesen letölthető a Microsoft Store-ból a Windows 10 1903-as vagy újabb verzióját használóknak.

Az új terminált a vállalat idén májusban, Build konferenciáján jelentette be, az egy sor hasznos funkciót hoz a Command Prompt, illetve PowerShell felhasználóinak. A Microsoft az eszközbe a felhasználói kéréseknek végre eleget téve elhozta a lapfülek támogatását, a terminálablakokon így már tetszőleges számú fül nyitható meg a különböző munkameneteknek, a tabokon ráadásul lehetőség van más-más shellt igénybe venni, a PowerShellől a különböző Linux disztribúciókhoz tartozó WSL felületekig.

A szoftver tetszetősebb külsőt is kap, egy GPU-gyorsításra támaszkodó, DirectWrite/DirectX alapú szövegrenderelő motornak hála. Utóbbi az adott gépen elérhető betűkészleteket, illetve emojikat is megjeleníthet a terminálban igény szerint - ráadásul jóval gyorsabban, mint a korábbi verzióban dolgozó motor. Ezzel a lendülettel a cég egy új, saját betűtípust is bevezet, amelynek forrását is megnyitja, továbbá saját repositoryt is biztosít hozzá. A megújuló terminál a vállalat szerint egy sor opciót kap a felület, illetve a működés testreszabására, továbbá különböző konfigurációs profilokat is támogat, amelyekkel külön-külön egyedi megjelenés állítható be a használt eszközökhöz.

A vállalat nyárra ígérte az első kiadást, és láthatóan tartja is magát az ütemtervhez - ugyanakkor fontos észben tartani, hogy előzetes verzióról van szó. Ahogy a cég az alkalmazásboltban közzétett leírásban fogalmaz, a preview nagyon korai kiadás, a használat során több probléma is felbukkanhat, a szoftver többek között egyelőre a fogyatékkal élő felhasználókat célzó kisegítő lehetőségeket sem támogatja, noha ezek érkezésére a vállalat ígérete szerint "nagyon hamar" számíthatunk. Ahogy a Microsoft már korábban kitért rá, a Windows Terminal egy nyílt forrású projekt, az érdeklődők annak részleteiről az app GitHub oldalán tájékozódhatnak.