A Samsunggal gyártatna processzorokat az Intel

A hírmagazin értesülései szerint a két fél hónapok óta tárgyal egy esetleges termelési együttműködésről, melynek első gyümölcse a 2021-re datált, legfeljebb tízmagos Rocket Lake asztali processzor lehet. A termék érdekessége (amellett, hogy a Samsunggal gyártatná az Intel), hogy az továbbra is 14 nanométeren készülne, amely egyértelmű hátrányt jelentene az AMD-hez mérten, amely 2021-ben már 5 nanométeres Zen 4 processzorokat dobna piacra.

A dél-koreai forrás szerint az Intel a tavaly felszínre került kapacitásproblémák miatt fordult a Samsung bérgyártó részlegéhez. A rendkívül szűkössé vált gyárósorok orvoslásához azonban már több, milliárdos befektetést is eszközölt az chipgyártó, melyet látva még a pesszimistább partnerek is arra számítanak, hogy legkésőbb az idei év végéig megoldódik a probléma. A tavalyi évre tervezett 14 milliárd dolláros tőkebefektetést 1 milliárd dollárral toldotta meg az Intel. A különbözetet az Arizonában, Írországban, illetve Izraelben található üzemek 14 nanométeres kapacitásbővítésére fordította. A beruházás kivitelezése már javában folyik, melynek hála a Kiryat Gatban, a Leixlipben, illetve a Hillsboroban található üzem(ek) kapacitása bővül, valamikor az év második felében.

Ennek fényében különösen érdekes fejlemény, hogy az Intel még 2021-ben is egy külső bérgyártó segítségével számol. A vállalat ráadásul olyan technológiára szerződhet, amely a maximálisan elérhető órajel tekintetében elmarad saját 14 nanométerértől, bár az sem zárható ki, hogy az együttműködés keretében az Intel kizárólag gyártósorokat bérel, amelyeken majd saját technológiájával gyártat. Akármelyik variáció is valósul meg, az újabb iparági pletyka azt erősíti, hogy az Intel nem tervez piacra dobni 14 nanométerenél kisebb csíkszélességű asztali kliensprocesszort 2022 előtt.



A lépés annak tükrében lenne még inkább furcsa, hogy a Samsung a 14 nanométernél lényegesen fejlettebb technológiákat is kínál. A bérgyártó per pillanat azon dolgozik, hogy beindítsa 7LPP kódnevű 7 nanométeres EUV fejlesztésének tömegtermelését, amely jelen állás szerint legkésőbb 2020 elején megtörténik. Az Intel azonban állítólag a lényegesen olcsóbb, 14 nanométeres alternatívában gondolkozik asztali processzorait illetően, amely akár arra is utalhat, hogy a vállalat nem tervez minden szinten versenyezni a konkurens AMD-vel.

Amennyiben az Intel végül valóban Dél-Koreába viszi egyes termékeinek gyártást, az elsősorban a Samsung számára lehet remek hír. A konglomerátum bérgyártó részlege jelenleg mindössze 19,1 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik, amely meglehetősen nagy lemaradást jelenet a közel 50 százalékkal vezető TSMC-vel szemben. A Samsung részesedése azonban hamarosan megugorhat, hála több nagy chiptervező érkezésének. Viszonylag friss megállapodások értelmében az IBM-nek a következő Power generációt készíti, az Nvidiának 7 nanométeres GPU-kat termel, a Qualcommnak pedig a jövőre esedékes újabb csúcskategóriás Snapdragont gyártja majd a Samsung, ugyancsak 7 nanométeren.