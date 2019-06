Még nagyobbra nő a Foursquare a lokációs analitikai piacon

Egykori konkurensének felvásárlásával igyekszik növelni szerepét a Foursquare a helyalapú adatok elemzését támogató vállalati analitikai piacon. Méghozzá a cég a Snaptől veszi meg a hirdetések sikerességét helyalapú adatokkal mérő Placed részleget, nyilvánosan nem közölt feltételek mellett, de az összeg nagyjából behatárolható. A csevegős megoldás ugyanis két évvel ezelőtt 133 millió dollárért tett szert a lokációs szolgáltatásra. A Foursquare pedig a mostani vásárlást egy 150 millió dolláros befektetési körön belül oldja meg, amelynek része a "terjeszkedési tervek" és a kutatás-fejlesztés támogatása - tette hozzá Jeff Glueck vezérigazgató egy közleményben.

A lokációs megoldás nagyjából tíz éve tarolta le a helyalapú szolgáltatások-ajánlások piacát, de a Foursquare és a Swarm szétválasztásával látszólag melléfogott közösségi téren. A cég viszont a vállalati analitikai megoldásokkal igyekezett menteni saját helyzetét, amelynek alapja a felhasználók által az utóbbi tíz évben felhalmozott 13 milliárd bejelentkezés különböző helyekről. A helyalapú analitika elég fontos területté vált a cégek számára az elmúlt években, a vállalatok igyekeznek minél több forrásból begyűjteni az adatokat a vásárlóikról, így a Foursquare számítása is bevált.

Az akvizícióra előkészített Placed a Fourasquare versenytársának számított ezen a területen, mivel a digitális hirdetések eredményességét mérte a fizikai mozgások követésével, többek közt 135 millió felhasználói felmérésre adott válasz segítségével. Az eredeti tervekkel ellentétben azonban a Snap végül nem kötötte össze a Snapchat hirdetőit a Placed elemzéseivel. Azaz a 2017-es felvásárlást követően a helyalapú megoldás továbbra is teljesen önállóan működött, úgyhogy a csevegős szolgáltatás inkább most el is engedi ezt a termékvonalat.

Valószínűleg a Foursquare sokkal többet ki tud majd nyerni a Placed adataiből, amellyel konkrétan az Attribution terméke versenyzett. A cég már fel is tüntette az oldalán, hogy a "Placed powered by Foursquare" hamarosan elérhetővé válik. Az összevont két szolgáltatásnak pedig így már 450 médiapartnere lesz, beleértve a Snapet, a Twittert, a Waze-t és úgy általában a Fortune 100 cégek több mint felét - mutat rá a TechCrunch.

Elég lesz a Google-lel szemben?

A kérdés továbbra is adott, hogy a szebb napokat is látott közösségi alkalmazásból vállalati adatplaformmá vált cég mennyire tudja felvenni a versenyt a Google Maps szolgáltatásaival. A keresőóriás szintén óriási adatbázissal rendelkezik több mint egy millárd felhasználójának útvonalairól, illetve az egyes helyszíneken töltött idejéről. Ráadásul a Google-nak is feltűnt az adatokban rejlő üzleti érték, ezért erősen fókuszba helyezte a térkép hirdetéseit, amelyeket a keresővel is támogat.

A Foursquare a hirdetések helyett inkább a vállalatok számára igyekszik teljes helyalapú szolgáltatáscsomagot összeállítani. Ennek része az analitika, a fejlesztőkészletek (pl. Pilgrim SDK), a konzumer appok, a célcsoport felmérését segítő Audiences, valamint a Placeden keresztül a reklámokra, szegmensekre és csatornákra fordított összegek sikerességének mérése. Ahogy Glueck a blogbejegyzésében fogalmazott, a Foursquare az akvizíción keresztül az "offline Google Analytics" szerepét szeretné betölteni - a cél elérését viszont a Google nem feltétlen fogja hagyni.