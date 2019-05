Rohamosan hízott a viselhető eszközök piaca év elején

Látványosat ugrott a viselhető eszközök piaca az IDC idei első negyedévre vonatkozó jelentése szerint. A kutatócég a szegmensben 55,2 százalékos növekedésről számolt be a tavalyi év hasonló időszakához képest, ami összesen 49,6 millió eladott eszközt jelent. A területen a leggyorsabb növekedést az aránylag új szereplőnek számító "fülben viselt" eszközök, azaz az AirPodshoz hasonló, vezeték nélküli fülhallgatók produkálták, 135,1 százalékkal, noha az ilyen készülékek egyelőre a piac kisebb, de korántsem elhanyagolható részéért, 34,6 százalékáért felelnek. A legnagyobb részt továbbra is a csuklón hordott eszközök hasítják ki a tortából, 63,2 százalékkal - növekedésük viszont a jóval komótosabb volt, éves szinten 31,6 százalék.

Az IDC szerint a vezeték nélküli fülhallgatók látványos növekedésének a telefonok klasszikus, 3,5 milliméteres jack csatlakozóinak eltűnése, illetve a hangalapú virtuális asszisztensek térnyerése adott lendületet. Az okoskaprerecek és -órák esetében továbbra is a fitneszfunkciók számítanak a legnagyobb hajtóerőnek.

Cupertino továbbra is lekörözi a piacot

A piacot megcélzó gyártók közül továbbra is az Apple viszi a prímet, a cégnek az Apple Watch mellett az említett AirPods fülesek, illetve az ugyancsak a cupertinói óriás szárnyai alatt dolgozó Beats egyes fülhallgatói is segítettek a versenytársak közül a legnagyobb szeletet kihasítani a szegmens tortájából. A vállalat az idei Q1-ben így összesen 12,8 millió készüléket értékesített, csaknem dupláját, mint a dobogó második helyén álló Xiaomi. Ez derekas, 49,5 százalékos éves növekedést, illetve 25,8 százalékos piacrészt jelent az Apple-nek - igaz utóbbi a tavalyi első negyedévhez mérve egy százalékponttal csökkent, miután a többi gyártó is feszes tempót diktál a piacon. Az Apple ráadásul úgy tudta véghez vinni a mutatványt, hogy eközben a továbbra is rendkívül népszerű Apple Watch okosórák átlagos eladási ára a tavalyi 426-ról nettó 455 dollárra kúszott fel.

Az ezüstérem a Xiaomit illeti, amelynek szekerét továbbra is a Mi Band húzta, a cég 6,6 millió eladott készülékéből mintegy 5 milliót tettek ki az okoskarperecek. A gyártó fő piacát továbbra is Kína jelenti, de az európai és közel-keleti terjeszkedés is kifizetődni látszik. A Xiaomi éves szinten ugyancsak látványos, 68,2 százalékos növekedést hozott össze, ezzel piacrésze 12,3-ról 13,3-ra hízott egy év alatt.

Brutális tempót diktál a Távol-Kelet

A harmadik helyet a jelenleg meglehetősen nehéz időket élő Huawei vitte el, az idei első negyedévet még nem érintették a céget az Egyesült Államok elnöki rendeletének súlyos következményei, amelyek miatt egyebek mellett a Google is kihátrált a kínai óriás mögül - és amelynek kapcsán a cég perben vette fel a harcot az USA kormányával. A gyártó idei Q1-es időszaka tehát még korántsem volt ilyen borús, sőt, valósággal remekelt a viselhető eszközök piacán: brutális, 282,2 százalékos növekedést követően eladásai kereken 5 milliós darabszámnál álltak meg, ezzel piacrésze 4,1-ről egészen 10 százalékig lőtt ki, amivel 2018 Q1-es eredményekhez viszonyítva a Samsungot és a Fitbitet is megelőzte. A sikert árnyalja, hogy az IDC szerint az elsősorban az okostelefonok mellé ajándékba adott eszközöknek köszönhető - illetve értelemszerűen a vállalatnak a következő időszakra sem túl jók a kilátásai.

A Samsung a Huawei izmos hajrájával a negyedik helyre szorult vissza, 4,3 millió eladott eszközzel - persze a növekedés terén a dél-koreai vállalatnak sincs oka szégyenkezni, hiszen nem kevesebb mint 151,6 százalékkal tudott rákontrázni a megelőző év eladásaira. Ez 8,7 százalékos piacrészt eredményezett az időszakban, 3,4 százalékponttal többet, mint a megelőző év első negyedében. Az eredményben itt is komoly szerepe volt a telefonok mellé csomagolt eszközöknek, illetve a gyártó leányvállalataként működő Harmannak hála a JBL fülhallgatóknak is.

A TOP 5-öt a Fitbit zárja, 2,9 millió eladott készülékkel, amit egészséges - bár a többi szereplő fényében akár vékonynak is mondható - 35,7 százalékos növekedéssel ért el. Ez sajnos a konkurencia remekelése mellett kevés volt ahhoz, hogy a cég piaci részedését növelje, vagy akár megtartsa, az a tavalyi 6,8 százalékról 5,9-re olvadt, eközben ráadásul átlagos eladási árai is csökkentek. Az egyéb kategóriába tömörülő többi gyártó a szegmens maradék 36,3 százalékáért felel, ami jelentősen kevesebb a tavaly mért 44,8 százaléknál. Jól látható, hogy ezen a piacon is egyre inkább a maroknyi vezető gyártó kezében összpontosulnak az eladások - persze darabszám terén ez a kategória is hízott, méghozzá 26 százalékot, ami 18 millió eladott készüléket jelent.