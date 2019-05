650 millió dolláros akvizícióval erősít a Marvell

A széles termékpalettával rendelkező tervezőcégért cserébe 650 millió üti a GlobalFoundries markát, amely csupán tavaly novemberben önállósította az Averát, vélhetően már épp az értékesítés előkészítéséhez. A tranzakció lezárását követően a Marvell nagyjából 800 mérnökkel, illetve az Avera átfogó portfóliójával gazdagodik. A GlobalFoundries az említett összeg mellett egy hosszútávú szerződéssel is vastagabb lesz, a Marvell ugyanis a bérgyártónál termelteti majd bizonyos lapkáit.

Bár az Avera neve kevésbé ismert, a vállalat szellemi tulajdona számos fejlesztést tartalmaz, a paletta pedig igencsak sokszínű. Saját tervezésű ARM magok mellett teljesítményre és sűrűségre optimalizált SRAM, beágyazott TCAM, nagysebességű SerDes, illetve különféle további interfészek is találhatóak a portfóliójában. Mindemellett az Avera az analóg és vegyes (analóg-digitális) áramkörök, illetve a speciális rendszerchipek (pl. hálózati eszközökhöz) tervezésében is otthonosan mozog, amely kompetenciáját legújabban épp az adatközpontos fejlesztésekben próbálja kamatoztatni. Mindez meglehetősen profil közeli a Marvell számára, amely így a különféle IP-k megszerzése mellett nagyvállalati kompetenciáját is tovább erősítheti.

Az Avera gyökerei egyébként még egészen az IBM-ig nyúlnak vissza. A GloFo 2014-ben szerezte meg a Nagy Kék félvezetőgyártó üzletágát, amellyel együtt érkezett a végül tavaly kiszervezett Avera elődje. Az értékesítés nem meglepő, a GlobalFoundries elmúlt bő fél évét ugyanis a "szálkásítás" jellemezte, a cég igyekezett megszabadulni a ballasztként viselkedő üzletágaktól és fejlesztésektől. Ennek esett áldozatául a gyártó mikro-elektromechanikai (MEMS) chipek előállítására szakosodott üzeme, a Fab 3E.

A bérgyártó még tavaly jelentett be, hogy kiszáll a csíkszélességversenyből, azaz felfüggeszti 7 nanométeres, illetve annál fejlettebb gyártástechnológiáinak fejlesztési és kutatási munkálatait. A GlobalFoundries akkor azt közölte, hogy a jövőben inkább az egyszerűbb, kevésbé kockázatos, egyedi(bb) technológiákra szeretne fókuszálni, például RF chipek, beágyazott memóriák, illetve különféle fejlett analóg áramkörök előállításával.