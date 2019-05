Megkapták az utolsó kenetet a Xeon Phi gyorsítók

Csendben helyezi örök nyugalomra Xeon Phi termékcsaládját az Intel. A Knights Mill kódnevű termékekre augusztus 9-ig vesz fel rendeléseket a chipgyártó, a család utolsó tagjai pedig 2020 július 31-én kapják meg az EOL (End-of-life) feliratú fejfát. Ezzel végéhez ér a Larrabee-vel indult fejlesztés története, amelyről immár bármilyen kétséget kizáróan kijelenthető, hogy nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Az Intel ugyanakkor nem hagyja el a gyorsítókártyák piacát, a Xeon Phi helyére a még fejlesztés alatt lévő GPU-s termékek érkeznek, legkorábban várhatóan valamikor jövőre.

A nagyon csendben közzétett lépés nem tekinthető váratlannak. Az Intel először 2017 augusztusában tett nehezen félreérthető utalást arra, hogy a Xeon Phi napjai meg vannak számlálva. Ekkor drasztikus hirtelenséggel váltak köddé a PCI Express gyorsítókártyák. A termékek az ilyen esetekben bevett EOL (End-of-life) státusz kiosztása helyett az Intel bármiféle kommentár nélkül gyakorlatilag törölte oldaláról. Az esetet később egy kvázi félhivatalos fórumbejegyzésben ismerte el a cég egyik alkalmazottja, pár nappal később pedig egy rövid, hivatalos bejelentés is érkezett. A cég ekkora még az önállóan működő, Xeon Phi processzorok sikerével indokolta döntését, így utólag azonban sokkal inkább az önálló kártyák (vagy inkább a komplett sorozat) sikertelensége állhatott a háttérben.

, hogy már piacra sem dobja az aktuális (Knights Landing) Xeon Phi generáció utódjának szánt Knights Hill fejlesztését. A vállalat szűkszavú közleménye szerint a döntés hátterében egy új, versenyképesebb mikroarchitektúra és egy azt kiaknázó platform áll, amelyet az Intel már kifejezetten az exascale rendszerek igényeinek megfelelően fejleszt. A Knights Hill megjelenésének részben a 10 nanométeres gyártástechnológiát érintő problémák álltak, mely miatt az Intel mind a mai napig nem tudta beindítani a 14 nanométernél kisebb csíkszélességre épülő termékek tömeggyártását. Mint azóta kiderült, a vállalat által emlegetett új, versenyképesebb mikroarchitektúra a GPU-s fejlesztéseket takarta, melynek első tagjai 2020-ban jelenhetnek meg.

A Kinghts családdal együtt száll sírba a GPU-ként indult Larrabee koncepciója is. A Larrabee kódnevű chipet ugyanis eredetileg diszkrét grafikus chipként is piacra akarta dobni az Intel, azonban miután a vállalatnak saját bevallása szerint nem sikerült teljesítenie a termékfejlesztési terveit, a projekt egyszerűen kútba esett. Az egészen egyedi, a GPU-s fősodortól eltérően x86-os vezérlésű magokra építő, vektorizált végrehajtóegységekkel szerelt chip grafikai felhasználás során nem hozta a várt teljesítményt, így az nem lett volna versenyképes az AMD és NVIDIA aktuális chipgenerációja mellett. Bár a termék nem került piacra, a pofonegyszerű x86 magokat integráló Many Integrated Core (MIC) elképzelést a grafikus elemek elhagyásával vitte tovább az Intel tisztán a mérnöki-tudományos feladatok végrehajtására koncentrálva. A konkurencia, azok közül is elsősorban az Nvida Tesla családja azonban mindig legalább egy nagy lépéssel az Intel megoldásai előtt járt, amely végül megpecsételte a Knights vonal sorsát.