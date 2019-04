Felgyorsult a PC-piac zsugorodása

A tavalyi év közepén látott rövid fellángolást követően ismét számottevően, 4,6 százalékkal csökkent a PC-piac mérete - derül ki a Gartner legújabb kutatásából. E szerint 2019 első három hónapjában mintegy 58,5 millió személyi számítógép fogyott, szemben az előző év hasonló időszakának 61,4 milliós darabszámával. Kizárólag az első három helyet elfoglaló gyártó tudott előrébb jutni az ellenszélben, a többi szereplő kivétel nélkül megsínylette a kedvezőtlen viszonyokat.

Mikako Kitagawa, a piackutató szenior elemzője szerint a zsugorodás egyik oka az Intel továbbra is szűkös ellátásban keresendő. Ahogy arról a HWSW többször beszámolt, a chipgyártó tavaly ősz elején nemes egyszerűséggel kifutott 14 nanométeres gyártókapacitásából. Ennek oka, hogy nagyjából egy időben nőtt meg minden fronton a 14 nanométeres lapkák iránti igény, miközben az immár négy éve futtatott gyártástechnológia tehermentesítésére (is) hivatott 10 nanométer kihozatala a vártnál csak sokkal lassabban javul. Ez az asztali kliensprocesszorok esetében olykor 20-60(!) százalékos áremelkedést eredményezett.

A problémát az Intel többek között úgy kezelte, hogy a három legnagyobb PC-gyártó, vagyis a Dell, a HP, illetve Lenovo a magasabb volumen miatt elsőbbséget kapott a többi partner kárára. Ezért a szóban forgó vállalatokat lényegesen kevésbé érinti az Intel szűkös ellátása. Az alacsonyabb prioritással rendelkező gyártók egy része AMD Ryzenekkel próbálja foltozni a lyukakat. A Digitimes korábbi információi alapján elsősorban (most is) a belépőszintű notebookokba kerülnek AMD processzorok, az Atom, Pentium, valamint Core i3 CPU-k kvázi kiváltásával. A top 3 kihasználva a kialakult helyzetet, inkább a felsőkategóirás PC-kre fókuszál, vagyis oda, ahol a versenytársak jelenleg processzorok híján még nehezebben tudnak labdába rúgni.

A stratégia meghozta gyümölcsét, ugyanis mindhárom vállalat növelni tudta részesedését. Ez leginkább a Lenovónak sikerül, amely a tavalyi év hasonló időszakához képest 6,9 százalékkal tudta növelni részesedését, részben a Fujitsu korábbi felvásárlásának köszönhetően. A kínai gyártó ezzel a HP elé került, amely mindössze 0,8 százalékot tudott javítani, 12,8 millió darab értékesített PC-t értékesítve. A harmadik helyen továbbra is a Dell áll, amely 1,5 százalékos javulásának köszönhetően közel 10 millió darab személyi számítógépet szállított le. Ezzel a három gyártó a komplett piac mintegy 61,5 százalékát húzta be, amely jól mutatja, hogy az Intel miért részesíti előnyben a szóban forgó hármast.

A Gartner publikus jelentése szokás szerint további három gyártót említ. A negyedik helyezett Apple közel 4 millió Macet szállított le, amely 2,5 százalékos csökkenés a tavalyi évhez képest. Az Asus lényegesen jobban megérezte a feljebb taglalt helyzetet, a 3,6 millió darabos értékesítés ugyanis 7,3 százalékos hanyatlás 2018 hasonló időszakához képest. Ennél is gyengébben szerepelt az Acer, melynek eladásai 13,2 százalékot csökkentek, 3,3 millióra lehúzva a darabszámot.

Régiós különbségek

A kutatás szerint kizárólag Japánban nőttek az értékesítések. A szigetországban 6,8 százalékos volt a bővülés, elsősorban az üzleti gépeknek hála. A másik végletet Latin-Amerika jelenti, ahol részben a kedvezőtlen gazdasági és politikai helyzet miatt 16,6 százalékos zsugorodást regisztrált a Gartner. A hazánkat is magában foglaló EMEA régióban az átlagnál kisebb, 2,2 százalékos volt a csökkenés, hála a továbbra is napirenden lévő vállalati Windows 10-es átállásnak, amelyhez a cégek új üzleti PC-ket vásárolnak. A kutatás szerint egyébként ez valamilyen mértékben az összes régióra áll, vagyis az üzleti termékeknek viszonylag kedvező értékesítései miatt nem zsugorodik még nagyobb mértékben a piac. A konzumer piac ezzel szemben gyengén muzsikál, a vásárlók nagyobb része ugyanis per pillanat nem látja létjogosultságát a frissítésnek. Az APAC régió közel az átlagnak megfelelően teljesített 5,1 százalékos mérséklődésével. A piac érdekessége, hogy itt egyre többen keresik a vékony és könnyű, prémium ultramobil PC, amely igényt már a Huawei és Xiaomi is igyekszik kielégíteni.